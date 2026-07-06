Devises : le Yen reprend sa glissade sous 162,4/$ (et comment l'arrêter).

Le BoJ a essayé de soutenir le Yen avec l'entame du mois de juillet... mais avec un succès mitigé, le rebond ne dépassant pas les 1%. Mais 4 jours plus tard : le Yen rechute lourdement (-0,6%) vers ses planchers historiques face au dollar, autour de 162,4. Face à l'Euro, le schéma est quasi identique avec un repli de -0,5% vers 185,60.

La chute du Yen peut-elle être enrayée ?

A quel prix (moyennant la liquidation de combien de milliards des T-Bonds Us) ?

La seconde devise la plus faible du jour, c'est le Franc suisse qui lâche -0,3% face à l'euro, vers 0,9215, et -0,37% face au Dollar.

Les autres variations du jour sont tellement anecdotiques qu'elles ne méritent pas de longs commentaires.

Les chiffres US ont donc peu impacté le FOREX : le PIB final du premier trimestre 2026 a ainsi été révisé à 2,1% en rythme annualisé, contre 1,6% anticipé, tandis que le PCE sous-jacent, l'indicateur d'inflation privilégié par la Fed, est ressorti à 3,4%, conformément aux prévisions.

Mais attention, il y a un bémol : le baromètre "GDPNow" de la Fed d'Atlanta a été abaissée de 3,1% à 1,2%, une révision qui provient essentiellement d'un creusement temporaire du déficit commercial.

Cela amène à s'interroger sur l'efficacité des droits de douane qui ont été instaurés -de façon officielle- par décrets de Donald Trump, il y a presque 1 an (20 juillet 2025).