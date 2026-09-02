Devises : le Yen rebondit vigoureusement, le $ stagne face à l'Euro

(Zonebourse.com) - La volatilité du Dollar est passée de 0,7% vendredi, à 0,35% lundi et mardi puis 0,15% ce mercredi. Le "$-Index" s'effrite de 0,12% ce soir vers 99,55, l'essentiel de cet écart provenant du soudain rebond du Yen ( 0,8% vers 158,85) qui se renchérit avec la perspective d'une hausse imminente du taux directeur de la BoJ, sous la pression de Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain, qui n'a pas envie de voir le Japon liquider des T-Bonds pour soutenir sa devise. Le Yen bondit de 0,85% face à l'Euro et de 1% face au Franc suisse qui recule encore et cède 0,15% face à l'Euro, vers 0,9424 (un plancher annuel).

Le Dollar n'avait pas pleinement retrouvé son statut de refuge mardi avec reprise des hostilités entre Washington et Téhéran au Moyen-Orient, avec une série de frappes US sur une dizaine de "cibles" réparties du nord au sud du détroit d'Ormuz, suivies ce mercredi par une frappe iranienne sur la base irakienne d'Erbil (d'autres tirs visant les Emirats sont évoqués).

Ceci renforce l'inquiétude des marchés concernant les tensions inflationnistes : le baromètre Fedwatch donne ce soir 2/3 de risque de hausse de taux dans 2 semaines.

Le Brent s'échange ce soir autour de 95,8 USD le baril ( 0,8%), le WTI à 91 USD ( 0,5%).

De plus, les données publiées à 16h30 par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis se sont contractés de -4,5 millions de barils, à 424,5 millions de barils lors de la semaine du 24 août, un des stocks les plus faibles depuis 43 ans.

Et le véritable problème, c'est la faiblesse des stocks de fioul et de diesel, les capacités de raffinage étant "au taquet" aux Etats-Unis, avec impossibilité d'en importer d'un pays tiers puisqu'il y a risque de pénurie partout.

Côté chiffres, le rapport ADP révèle des créations d'emplois moins nombreuses qu'anticipé (autour de 38 000) après 46 000 le mois précédent, ce qui n'était déjà pas un montant très élevé.

La publication du "NFP" vendredi est clairement le market mover que les cambistes espèrent ou redoutent, c'est selon, le retour du Dollar Index au-delà des 100 aurait aussi un retentissement important sur l'or et l'argent, qui évoluent à contre courant du billet vert.

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