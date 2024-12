Devises : le $ se renforce avant conférence presse de Powell information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 19:31









(CercleFinance.com) - Le FOREX s'est montré calme ce matin puis le Dollar a commencé à s'apprécier dans l'après-midi.

Le Dollar Index s'apprécie de +0,2% vers 107,15: on retrouve cette variation sur la parité E/$ puisque notre devise rechute sous 1,0500, vers 1,0480 et même 1,0470 au plus bas.



La Livre reste stable à 1,2700/$ alors que les 'Gilts' franchissent le cap des 4,6000% à 4,6050%, et un plus haut a été inscrit à 4,6300%, à 1% du pire score de mi-octobre 2023 qui a vu la crise de confiance budgétaire avoir raison du mandat de Liz Truss.

Le Franc suisse reste également stable face au $, le Yen et le Dollar Canadien reculent de -0,15%.



La fermeté du Dollar semble indiquer que les cambistes s'attendent à un discours moins accommodant de la FED lors de la dernière conférence de presse de Jerome Powell avant l'investiture de Donald Trump.



Les dernières statistiques US ne changent plus grand chose car la décision de la Réserve fédérale américaine de baisser le taux de taux de 25Pts est actée.

Les investisseurs étudieront les prévisions de croissance, d'inflation et de taux des responsables de la banque centrale afin de tenter d'affiner leurs anticipations pour les mois à venir.



'Nous pensons que Powell va tenter d'adopter une tonalité neutre dans son discours, mais il est probable que ses propos ouvrent la voie à un ralentissement des baisses de taux', prédit-on chez Danske Bank.



La publication hier aux Etats-Unis de solides chiffres de la consommation est venue confirmer ce scénario.

En attendant le verdict de la Fed, les intervenants ont découvert à 14h30 les chiffres des mises en chantier et des permis de construire aux Etats-Unis.

Selon les données publiées par le Département du Commerce, les permis de construire ont bondi de 6,1% le mois dernier en données corrigées des variations saisonnières, à un rythme annualisé de 1,50 million, contre 1,42 million en octobre.

Par rapport à novembre 2023, les permis de construire s'inscrivent en repli insignifiant de 0,1%.

Le nombre des mises en chantier a quant à lui baissé de 1,8% pour atteindre un rythme annualisé de 1,29 million, pour accuser un repli de 14,6% sur un an.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.