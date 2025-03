Devises : le $ se raffermit, le Yen se replie + lourdement information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 23:21









(CercleFinance.com) - Accès de faiblesse sur l'Euro en fin de journée : il se replie de -0,5% face au $, de -0,35% face au Dollar Canadien et de -0,25% face Franc suisse.

Le 'Dollar Index' se montre de son côté assez vigoureux (+0,45% vers 104,65), avec notamment un gain de +1% face au yen vers 150,50, de +1,1% face au Peso Mexicain (ce pays a tout à perdre des droits de douane à 254% sur les véhicules exportés vers les Etats Unis, de même que le Canada).

La hausse demeure plus modeste face au Yuan avec +0,15% vers 7,2685.



Le billet vert a pu être soutenu par les chiffres des commandes de biens durables aux Etats-Unis : elles ont de nouveau progressé en février, de 0,9%, selon le Département du Commerce (après avoir augmenté de 3,3% en janvier).

Toutefois, en excluant le secteur des transports aux variations souvent particulièrement volatiles (et en hausse de 1,5% en février), elles se sont accrues plus modestement le mois dernier, de 0,7%.



Toujours aux Etats Unis, les stocks américains de pétrole brut ont diminué de -3,3Mns de barils la semaine dernière, tout comme ceux d'essence (-1,4Mns barils) et de produits distillés (-0,4Mn de baril), a annoncé mercredi l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Le taux d'utilisation des capacités des raffineries a atteint 87%.

Les cours pétroliers rebondissent de +1,3% suite à la parution de ces données, le brut léger texan (WTI) renoue avec les 70 dollars le baril.



Côté Europe, les investisseurs ont pris connaissance ce matin des derniers chiffres de l'inflation au Royaume-Uni. L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2,8% sur un an en février 2025, un taux annuel en légère diminution donc par rapport à celui de 3% du mois précédent, selon l'office national de statistiques (ONS).



Rachel Reeves, la Chancelière de l'Echiquier britannique, doit par ailleurs présenter son 'budget de printemps', un texte qui pourrait être marqué par une volonté d'assainissement budgétaire.

Pas de réaction tranchée sur la Livre qui perd 0,55% face au Dollar mais reste quasi stable face à l'Euro.





