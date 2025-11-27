Devises : le $ s'effrite, le BTC refranchit les 91.000$
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 18:18
Le '$-Index' finit en léger repli de -0,05%, il reflète un repli du billet vert de -0,1% face au Yen et au Franc suisse... et finit inchangé face à la Livre.
En Europe l'agenda macroéconomique du jour s'annonçait relativement maigre aujourd'hui : les opérateurs ont découvert une légère amélioration du 'sentiment' des consommateur allemand.
L'enquête 'GfK', traduit une hausse de 0,9Pt moral des ménages vers -23,2: le baromètre, calculé par le Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM) à continue de refléter un niveau de crise de confiance sévère.
Pas d'impact sur l'Euro qui s'est accroché aux 1,1600/$ (+0,05%) et qui n'a trouvé aucune inspiration dans le 'minutes' de la dernière réunion de la BCE (qui avait repris sans en rajouter les éléments des 2 précédentes réunions).
A noter le refranchissement des 91.000$ par le bitcoin (Blackrock a révélé s'être renforce lors du récent trou d'air vers 80.600$) et une légère décrue de l'Or (-0,2% vers 4.155$/Oz).
L'argent (53,4$) et le cuivre (+1% à 10.900$ la tonne) se montrent résilients.
Valeurs associées
|91 428,0637 USD
|CryptoCompare
|+1,15%
A lire aussi
-
Des militaires ont annoncé mercredi avoir pris le "contrôle total du pays" et interrompu le processus électoral juste avant les résultats des élections présidentielle et législatives du 23 novembre. Jeudi, ils ont nommé un général pour diriger une transition censée ... Lire la suite
-
La junte qui a pris le pouvoir en Guinée-Bissau a nommé jeudi un général comme président de transition, l'opposition dénonçant de son côté un semblant de coup d'Etat orchestré par le président sortant pour la priver de sa victoire à la présidentielle. La veille, ... Lire la suite
-
En Guinée-Bissau, le couvre-feu a été levé et les frontières rouvertes mais les manifestations sont interdites, au lendemain du coup d'Etat qui a installé un général à la tête du pays, pour une transition censée durer un an. Voici ce que l'on sait sur ce nouveau ... Lire la suite
-
Le pape Léon XIV a atterri à Istanbul jeudi après avoir visité la capitale turque, Ankara, où il a encouragé la Turquie à assumer son rôle de médiateur dans un monde troublé par les conflits.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer