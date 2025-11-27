 Aller au contenu principal
Devises : le $ s'effrite, le BTC refranchit les 91.000$
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 18:18

Le FOREX a été comme prévu des plus calmes, en l'absence des cambistes américains, en congé ce jeudi pour cause de 'Thanksgiving', et ils le seront également dans leur grande majorité demain ('black-Friday'), et aucune 'stat' ne viendra animer les échanges côté Etats Unis.
Le '$-Index' finit en léger repli de -0,05%, il reflète un repli du billet vert de -0,1% face au Yen et au Franc suisse... et finit inchangé face à la Livre.

En Europe l'agenda macroéconomique du jour s'annonçait relativement maigre aujourd'hui : les opérateurs ont découvert une légère amélioration du 'sentiment' des consommateur allemand.
L'enquête 'GfK', traduit une hausse de 0,9Pt moral des ménages vers -23,2: le baromètre, calculé par le Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM) à continue de refléter un niveau de crise de confiance sévère.

Pas d'impact sur l'Euro qui s'est accroché aux 1,1600/$ (+0,05%) et qui n'a trouvé aucune inspiration dans le 'minutes' de la dernière réunion de la BCE (qui avait repris sans en rajouter les éléments des 2 précédentes réunions).


A noter le refranchissement des 91.000$ par le bitcoin (Blackrock a révélé s'être renforce lors du récent trou d'air vers 80.600$) et une légère décrue de l'Or (-0,2% vers 4.155$/Oz).
L'argent (53,4$) et le cuivre (+1% à 10.900$ la tonne) se montrent résilients.

