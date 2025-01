Devises : le $ reprend son ascension après un ISM vigoureux information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 23:54









(CercleFinance.com) - Le Dollar reprend +0,45% face à l'Euro, vers 1,0345, ce qui trahit un spectaculaire renversement de tendance par rapport à l'ouverture (l'Euro se hissant vers 1,0430) avant une rechute de plus de 0,8%.



Le '$-Index', en repli de 0,5% en matinée, finit en hausse de +0,4% vers 108,65 : il retrouve ses niveaux de lundi matin.



Le billet vert est soutenu non seulement par des chiffres d'activité robustes (ISM des 'service') mais aussi et surtout par la flambée des taux longs depuis la fin de l'après-midi : +8Pts sur le '10 ans' vers 4,696%, +7,5Pts sur le '30 ans' à 4,914%.

Les rendements se sont envolée à 16H, dès la publication de l'ISM des 'services' US : il est ressorti en hausse à 54,1 contre 52,1 le mois précédent, alors que les économistes attendaient en moyenne un chiffre de 53,5.

Le sous-indice mesurant l'activité dans le tertiaire a grimpé à 58,2 contre 53,7 en novembre, tandis que celui des nouveaux contrats s'est amélioré à 54,2 après 53,7 le mois précédent.

Ce qui a le plus fait réagir Wall Street -comme les cambistes- c'est la composante prix payés qui ressort en forte hausse -de 58,2 vers 64,4, tandis que celle concernant l'emploi s'est tassé à 51,4 contre 51,5 en novembre.



Une heure et demi plus tôt, les s investisseurs avaient pris connaissance du déficit commercial des Etats-Unis : il a augmenté à 78,2 milliards de dollars en novembre, par rapport à celui de 73,6 milliards du mois précédent (qui a été légèrement révisé d'une estimation initiale de 73,8 milliards), selon le Département du Commerce.



Ce soir, les investisseurs ne semblent plus attendre la moindre baisse de taux par la FED avant juillet prochain (juste avant la trêve estivale et la réunion de Jackson Hole).

D'ici là, la BCE confrontée à une quasi récession en Europe -tandis que l'inflation semble maîtrisée à +2,4% dans l'UE et +1,3% en France- pourrait être tentée de réduire ses taux au moins 2 fois, voir 3 d'ici juillet prochain.





