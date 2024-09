Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le $ rechute sans catalyseur qui fasse consensus information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 22:04









(CercleFinance.com) - C'est un peu le régime 'portes de saloon' sur le FOREX depuis lundi soir avec une succession d'aller-retours entre 100,90 et 100,25 sur le '$-Index'.

Le voici qui rechute de -0,4% vers 100,50, ce qui le replace dans une situation délicate, sous le précédent plancher annuel des 100,60.



Le billet vert lâche -0,4% face à l'Euro qui se hisse vers 1,1175, -0,55% face au Franc suisse (0,8450) et-0,7% face à la Livre (vers 1,3420 alors que le rendement des 'Gilts' grimpe vers 4,05%).

Le Yen ressort faible contre toutes devises, il stagne vers 144,7/$.

A noter que le repli du $ se solde par une hausse symétrique de l'Or (+0,8%) qui bat un nouveau record absolu à 2.685$/Oz.



Le Dollar n'a pas vraiment profité de la hausse de +3% du PIB des Etats-Unis au deuxième trimestre 2024, selon la troisième estimation (définitive) du Département du Commerce, conformément à ce qu'il avait indiqué en deuxième lecture il y a un mois.

Cette croissance, en forte accélération par rapport à celle de 1,6% observée au trimestre précédent, est principalement attribuable à la hausse des dépenses de consommation, des investissements dans les stocks privés et des investissements des entreprises.



Par ailleurs, l'indice d'inflation des prix PCE a été confirmé à +2,5% en données brutes et à +2,8% hors prix de l'alimentation et de l'énergie, des niveaux en baisses sensibles par rapport à ceux observés le trimestre précédent.

Contre toute attente, le nombre des inscriptions au chômage a diminué de -4.000 (à 218.000) la semaine passée aux Etats-Unis, laissant entendre que le marché ne ralentit pas aussi vite que prévu (les économistes attendaient une hausse, autour de 225.000).

Les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont de leur côté stagné en août, selon le Département du Commerce, donc aucun impact sur les changes.



Jerome Powell, qui s'exprimait en duplex cet après-midi des conditions économiques à l'occasion d'une conférence organisée par la Réserve fédérale de New York (10ème conférence du Trésor) s'est attaché à ne rien dévoiler que Wall Street ne savait déjà, se contentant d'un discours introductif, sans référence à la conjoncture ou la politique monétaire.







