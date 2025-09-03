Devises : le $ rebondit grâce au PMI, la Livre décroche, les finances UK inquiètent
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 00:11
Les cambistes avaient été déstabilisés vendredi soir par l'émergence d'un doute -juridiquement fondé- sur la pérennité des 'tarifs douanier' imposés par Donald Trump, suite à l'arrêt d'une Cour d'Appel fédérale, rappelant que les décisions en la matière relèvent de la compétence du Congrès, et que de surcroît, les 'tarifs' ne peuvent être imposé de façon collective à un groupe de pays étrangers, ni de façon indiscriminée.
Autrement dit, un double veto concernant aussi bien le fond que la forme.
Côté 'stats', les intervenants ont pris connaissance du PMI manufacturier publié en fin d'après-midi : il s'est redressé vigoureusement en août, de 49,8 vers 53 à en croire S&P Global, vers un plus haut depuis plus de trois ans: si les droits de douane ont de nouveau entrainé de fortes hausses des prix et des charges d'intrants (on se souvient de l'envol du 'PPI' le 22 septembre), l'emploi manufacturier a progressé de façon marquée dans un contexte d'amélioration de la confiance des fabricants pour leurs perspectives.
Ce chiffre a surement contribué à l'accélération du rebond du billet vert, attesté par la hausse de 0,6% du '$-Index' en fin de journée aux US (contre +0,3% à la mi-séance), jusque vers 98,35.
L'Euro recule symétriquement de -0,6% vers 1,1640, le Yen rechute de -0,5% vers 148,3, la Livre de -1,1% sous les 1,3400 (plus lourd repli parmi les devises de réserve internationales, la £ a même affiché jusqu'à -1,5% contre $ vers 1,3340, alors que la trajectoire des finances du pays commencent à inquiéter ls créanciers du Royaume Uni).
