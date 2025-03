Devises : le $ profite d'un bon 'PMI', plongeon Livre Turque information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 00:01









(CercleFinance.com) - Le Dollar se raffermit mais sans enregistrer de hausse spectaculaire malgré une forte tension des taux (le retour du 'risk on' pèse sur les T-Bonds avec +8,5Pts sur le '10 ans').

Le '$-Index' s'adjuge +0,25% vers 104,35 et sa plus forte progression s'est opérée face à l'Euro, en repli de -0,7% vers 1,0790/1,0800.

A noter la poursuite de la chute de la Livre turque (-4% depuis vendredi) après l'arrestation du principal rival politique d'Erdogan, le Maire d'Istamboul pour 'corruption' : des affrontements violent entre police et manifestants se sont déclenchés dans les principales villes du pays, les touristes annulent leurs réservations par milliers, les vacances de Pâques pourraient être un désastre en terme de recettes en devises étrangères.



Le billet vert a été dopé par le 'PMI' du mois de mars : la croissance anticipée dans le secteur privé américain accélère nettement selon S&P Global dont l'indice PMI composite ressort à 53,5 en estimation flash pour le mois en cours, à comparer à 51,6 en février.



Cette évolution favorable de l'activité globale masque toutefois une forte divergence entre l'activité des services (70 à 72% du PIB US), dont l'indice grimpe de 3,3 points à 54,3, et la production manufacturière, qui voit au contraire le sien plonger de 5,7 points à 48,8 (Donald Trump tente de revivifier le tissus industriel).



Les spécialistes des taux scruteront notamment vendredi l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) pour voir si le rythme de l'inflation s'apaise, ce qui augmenterait les chances que la Fed décide de baisser ses taux rapidement



Les investisseurs avaient pris connaissance ce matin des indices PMI en Europe : l'indice 'flash PMI composite' HCOB de l'activité globale s'est redressé de 50,2 en février à 50,4 en mars, signalant ainsi une troisième hausse mensuelle consécutive de l'activité du secteur privé de la zone, et la plus forte depuis août 2024.

Le 'PMI flash composite' HCOB de l'activité globale en France s'est établi à 47 en mars, contre 45,1 le mois précédent, signalant ainsi un ralentissement de la contraction du secteur privé français.





