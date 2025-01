Devises: le $ poursuit son ascension, lourd repli des Crypto information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 19:46









(CercleFinance.com) - Le Dollar poursuit sa course, l'Or consolide, les taux demeurent élevés... ce lundi n'apporte pas de changements notables (sauf consolidation des métaux précieux) en l'absence de 'stats' aujourd'hui (pas de 'NFP', pas d'ISM, pas de 'petites phrases' de banquiers centraux).



Les résultats des grandes banques américaines (Citi, Goldman Sachs, JPMorgan et Wells Fargo publieront après demain, Bank of America et Morgan Stanley jeudi) seront scrutés avec attention car ils vont offrir aux investisseurs une lecture intéressante concernant l'état actuel de la conjoncture.



De quoi revoir les perspectives en matière de consommation et d'investissement aux Etats-Unis.

Si les chiffres trahissent un essoufflement de leur activité (c'est le cas sur le crédit revolving avec une chute des volumes demandés), cela pourrait stopper l'ascension du Dollar.

Des chiffres en demi-teinte seraient paradoxalement une bonne nouvelle dans le climat actuel de tension des rendements : les marchés ne tablent plus que sur 1 assouplissement monétaire en 2024, 2 au maximum d'ici 2025.



Le Dollar reste au zénith, il a même inscrit un nouveau record de 2 ans face à l'Euro, qui recule de -0,3% vers 1,0210 (et même jusque vers 1,0180 en intraday).

Le '$ Index' gagne de son côté 0,3% et refranchit la barre des 110,00 (avec un 'plus haut' à 110,15).

La hausse du billet vert est homogène contre toutes les devises avec de +0,25% à +0,3% face au Yen, la Livre, le Franc suisse.

A noter un nouveau record absolu du Dollar face à la roupie indienne, tombée à 0,0115$.

Le Yuan est stabilisé par la PBOC à 7,3325/$ depuis mercredi dernier, marquant l'arrêt d'une glissade de -4,5% depuis mi-octobre.

L'or consolide de -0,9% vers 2.665$ après avoir retrouvé vendredi dernier des niveaux proches de ses records historiques atteints il y a plus de 2 mois, l'argent chute plus lourdement, de -2,5% vers 29,65$, effaçant tous ses gains depuis le 3 janvier.

La tension des taux commence à affecter lourdement les cryptos-monnaies avec -4% sur le bitcoin (sous les 92.000$), -9% l'Ethereum (qui retombe vers 3.000$, soit -20% en une semaine, comme Solana).







