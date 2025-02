Devises : le $ plombé par l'ISM, le Yen et l'Or flambent information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 19:41









(CercleFinance.com) - Le Dollar poursuit sa décrue sur le FOREX (le $-Index lâche -0,5% vers 107,45) ce mercredi, et l'Or inscrit symétriquement un nouveau record absolu à 2.880$ ce 5 février : la barre des 3.000$ se rapproche à grand pas.

La vedette du jour, c'est le Yen qui grimpe de +1,35% vers 152,25 et de +0,95% face à l'Euro (le niveau de l'inflation au Japon inquiète).



La décrue du $ amorcée lundi midi (après un retest des 110 par le '$-Index) s'est accélérée alors que les investisseurs ont pris acte de chiffres d'activités de déficit commercial 'moins bons qu'attendus' aux Etats Unis.



L'Euro qui s'apprécie de +0,45% vers 1,0425$ mais s'effrite de 0,15% face au Franc suisse n'a pas vraiment réagi à l'adoption du budget 2025 par le Parlement français (rejet de la motion de censure).



Pour en revenir aux causes les plus évidentes de baisse du $ ce jour, il y a tout d'abord la dégradation inattendue de l'ISM des 'services'.



La croissance du secteur des services a ralenti à 52,8 le mois dernier, contre 54 en décembre, alors que les économistes l'attendaient en petite hausse à 54,1.

Le sous-indice de l'activité s'est tassé à 54,5, contre 58 le mois précédent, tandis que celui des nouveaux contrats a reflué à 51,3 après 54,4 en décembre.

Quant à celui de l'emploi, il est l'un des rares à avoir progressé à 52,3 à comparer avec 51,3 le mois d'avant, alors que l'indice ISM des prix payés a reculé à 60,4, contre 64,4 en décembre.



Pour se rassurer, l'ISM du 'tertiaire' demeure pour le 53ème mois sur 56 au-dessus de la barre des 50 points marquant la frontière entre expansion et contraction de l'activité.



Second chiffre très attendu ce mercredi, le secteur privé aux Etats-Unis a créé 183.000 emplois en janvier selon l'enquête du cabinet ADP, soit 33.000 de plus qu'attendu, après 122.000 en décembre, un score qui était conforme aux attentes.

Autre chiffre pas très rassurant, le déficit commercial des Etats-Unis s'est envolé de +24,7% à 98,4 milliards de dollars en décembre 2024, par rapport à celui de 78,9 milliards du mois précédent (qui a été légèrement révisé d'une estimation initiale de 78,2 milliards), selon le Département du Commerce.



Cette soudaine dégradation provient d'un gonflement de 3,5% des importations américaines de biens et services, à 364,9 milliards de dollars, et d'une contraction de 2,6% des exportations, à 266,5 milliards.



L'augmentation du déficit est attribuable essentiellement à une poussée du déficit des biens de 18,9 milliards de dollars pour s'établir à 123 milliards, tandis que l'excédent des services s'est tassé de 0,6 milliard à 24,5 milliards.





