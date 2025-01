Devises: le $ plébiscité après ADP, la Livre Sterling plonge information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 19:58









(CercleFinance.com) - Nouvelle séance d'appétit soutenu pour le Dollar et de prudente réserve face à l'Euro.



En effet, les chiffres concernant l'emploi aux Etats Unis sont très robustes (le plein emploi persiste) tandis qu'il déçoivent en Europe (notamment en Allemagne).

Et le patron de la BdF -Villeroy de Galhau- estime que la BCE pourrait baisser son taux directeur vers 2% d'ici juillet prochain.

Rappel : la FED pourrait procéder à son 1er assouplissement fin juillet.



Cette dimension de calendrier confère un net avantage de rémunération au Dollar, ce qui est le scénario privilégié depuis mi-décembre (et la volte-face de la FED sur l'inflation).



Le '$-Index' s'est envolé jusque vers 109,39 (+0,6%, il a retracé son zénith du 2 janvier) avant de reprendre son souffle vers 109,05 (+0,33%).

L'Euro s'est replié jusque vers un nouveau plancher annuel de 1,0270, il repasse ce soir au-dessus des 1,0300 avec un écart de -0,3% vers 1,0310%.



L'un des 'faits du jour', c'est le plongeon de plus de -1% de la Livre qui plonge vers 1,2350 alors que la dette britannique est en crise.



Les 'Gilts' se désintègrent littéralement : +19Pts de base à 4,873%, du jamais vu depuis l'automne 1998.

Cela commence à ressembler à une situation 'à l'italienne' en 2011 et cela pourrait dériver vers une crise à la grecque si la Bank of England n'éteint pas rapidement l'incendie, avec l'aide du gouvernement (sans quoi elle ne pourra rien toute seule).



Cette journée était également riche en statistiques avec aux Etats Unis: la dernière en date, ce sont les nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis qui ont reculé de -10.000 à 201.000 la semaine du 30 décembre, selon le Département du Travail annonce avoir



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 213.000 en fort recul de -10.250 par rapport à celle de la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté de 33.000 pour s'établir à 1.867.000 lors de la semaine du 23 décembre, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.



Autre chiffre très attendu à 48H du NFP, il s'agissait du résultat de l'enquête ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé il ne s'y est créé que 122.000 emplois en décembre aux Etats-Unis, un nombre légèrement inférieur au consensus (130.000 selon Jefferies).



Les traders n'anticipent pas de nouvelle baisse de taux par la FED avant le mois de juin, avant une seconde d'ici à la fin de l'année, mais les 'minutes' de la réunion des 17 et 18 décembre publiées ce soir pourraient apporter un nouvel éclairage sur les intentions de la Fed, voire relancer les spéculations sur trois baisses de taux en 2025.



En Europe, les chiffre sont inquiétants et de nature à inciter la BCE à baisser ses taux au 1er semestre : les commandes à l'industrie ont chuté de -5,4% en novembre en Allemagne d'après Destatis.



Dans l'UE, l'indicateur du sentiment économique (ESI) a baissé de -1,7 point à 94,5 et dans la zone euro de -1,9 point à 93,7 selon les résultats l'enquête mensuelle de la Commission européenne.



L'indicateur des anticipations d'emploi (IEE) a également baissé dans les deux zones (-1 point à 98,4 dans l'UE, -1,4 point à 97,3 dans la zone euro), les deux indices obtenant ainsi des résultats inférieurs à leur moyenne à long terme de 100.

En France, le 'sentiment des ménages' s'est encore assombri en décembre pour renouer avec des valeurs dignes du 'lockdown Covid'.





