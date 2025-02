Devises: le $ ne réagit pas aux tarifs à 25% visant l'Europe information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 19:25









(CercleFinance.com) - L'Euro réagit de façon modérée à l'annonce qui vient de tomber (il retombe de 1,0525 vers 1,0490) : les Etats Unis vont appliquer une taxe de 25% à l'encontre des produits importés d'Europe (la date de mise en application reste en pointillé, les vins et spiritueux pourraient être visés, les voitures allemandes le seront presque à coup sûr).



C'est évidemment une nouvelle de première importance et qui va devoir être analysée par les cambistes et jaugée dans la perspective de mesure de réciprocité à l'encontre des produits US (cela pourrait-il aller jusqu'à inclure le GNL qui est vital pour nos économies?).



Le Dollar grappille 0,2% ce soir (vers 1,0490) et son cours n'est guère différent de celui observé ce midi, ou 2 heures avant 'la nouvelle' de l'ouverture des hostilités douanières (on s'y attendait, mais pas au lendemain de la visite d'Emmanuel Macron à la Maison Blanche où les positions européennes ont évolué dans le sens que souhait Trump).



Le Dollar Index se redresse vers 106,45, ce qui est largement insuffisant pour espérer renouer avec l'ex-support des 106,90/107,00... d'autant que le Yen reste inchangé et que le Yuan ne s'effrite que de 0,1% vers 7,2600%.



A l'agenda des indicateurs 'macro' du jour figuraient les chiffres des ventes de logements neufs : elles ont chuté de 10,5% aux Etats-Unis en janvier, ce qui a eu pour effet de gonfler le stock de maisons et d'appartements à vendre.



Selon les relevés du Département du Commerce, les ventes de biens ont atteint 657.000 unités le mois dernier, contre 734.000 en décembre et 664.000 en janvier 2024, ce dernier chiffre faisant apparaître un repli de 1,1% d'une année sur l'autre.



A la fin du mois de janvier, le Département du Commerce dénombrait quelque 495.000 logements mis sur le marché, contre 488.000 fin décembre et 461.000 un an auparavant.

En dépit de la faiblesse apparente du marché de l'immobilier, le prix médian des logements neufs a continué d'augmenter pour s'établir à à 446.300 dollars, contre 415.000 le mois d'avant.

Le prix moyen, lui, s'est accru à 510.000 dollars contre 509.700 en décembre.: l'immobilier est de plu en plus intouchable pour une majorité d'américains.



Les statistiques décevantes des derniers jours parues aux Etats Unis ont renforcé la perspective d'une reprise des assouplissement de la FED dès la fin du 1er semestre.



D'après le baromètre FedWatch, les traders tablent désormais à une majorité de 53,7% sur une nouvelle baisse de taux en juin, contre 48,8% précédemment.



C'est peut-être la raison pour laquelle le Dollar est plutôt sur une trajectoire de consolidation depuis le début du mois de février (après avoir gagné 11% depuis fin septembre 2024, vers 1,0150E le 3 février).





