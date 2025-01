Devises : le $ marque une pause, malgré un ISM qui prend +2% information fournie par Cercle Finance • 03/01/2025 à 19:38









(CercleFinance.com) - L'Euro reprend quelques couleurs après son plongeon de la veille jusque sur 1,0255/$.

Le Dollar se replie symétriquement de -0,3% vers 1,0295 à la faveur d'une hausse inattendue des rendements sur les marchés obligataires européens, en l'absence de statistiques significatives sur le vieux continent : les OAT se tendent de +8Pt vers 3,293%, les Bund rajoutant +6Pts à 2,4270 %.



Le Dollar aurait pu poursuivre sur sa lancée de la veille compte tenu de la hausse surprise des indicateurs avancés d'activité (ISM manufacturier) qui ont déjoué les anticipations : l'indice de l'Institute for Supply Management ressort en nette hausse à 49,3 au titre du mois écoulé, contre 48,4 en novembre (Jefferies anticipait un recul à 47 et non une hausse de +2%).



Cette remontée surprise de l'indice ISM vient contredire l'indice PMI manufacturier dévoilé la veille par S&P Global, qui s'est pour sa part tassé légèrement en passant de 49,7 à 49,4 d'un mois sur l'autre.



Le Dollar Index n'en tire pourtant aucun bénéfice et se replie de -0,25% vers 109,00, il cède 0,3 à 0,35% également face à la Livre et au Franc suisse et résiste mieux face au Yen (-0,25% à 157/157,10).



L'ISM publié ce vendredi vient renforcer les craintes que les taux ne baissent qu'une seule fois aux Etats Unis, la FED ayant déjà averti le 18 décembre que l'économie demeurait très robuste et le risque inflationniste pas totalement maîtrisé.



Inversement, face à une Europe victime d'une conjoncture proche de la stagnation, la BCE devrait réduire ses taux directeurs au minimum à 3 reprises en 2025.





