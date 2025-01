Devises : le $ légèrement plus ferme, le Yen en net repli information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 19:45









(CercleFinance.com) - Le Dollar est un peu plus recherché ce mercredi mais cela reste timide : le '$-Index' grappille +0,1% à 108,20 et ce mince avantage résulte essentiellement de la baisse du Yen (-0,7% vers 156,6/$), malgré la perspective d'une hausse de taux par la BoJ vendredi).



L'Euro s'effrite de -0,1% vers 1,0420, même écart pour le Franc suisse et la Livre cède -0,2% (malgré la hausse de 9Pts du rendement des 'Gilts').



Peu de 'market movers' côté données macro, et pas de réaction du FOREX lors de la publication de l'indice des indicateurs avancés du Conference Board - censé refléter l'activité économique future des Etats-Unis- s'est replié de 0,1% à 101,6 le mois dernier, conformément au consensus des économistes.



En novembre, l'indice avait progressé de 0,4%, au lieu d'une première estimation le donnant en augmentation de 0,3%, soit sa première hausse enregistrée depuis février 2022.



En dépit du repli observé en décembre, le Conference Board dit s'attendre à ce que la dynamique de croissance reste solide aux Etats-Unis en ce début d'année, anticipant une hausse du PIB de 2,3% en 2025.



Si les investisseurs misent beaucoup sur les baisses d'impôts (risque de creusement des déficits) et les mesures de dérégulation promises par le nouveau président, un certain flou continue d'entourer la mise en oeuvre de tarifs douaniers (sensés apporter la contrepartie des allégements fiscaux).



'La clarté, sur ce point, reste assez difficile à appréhender', déplore Michael Brown, stratège chez Pepperstone, tout en soulignant que le pire des scénarios possibles, à savoir l'imposition de droits de douane dits 'universels', semble pour l'instant pouvoir être écarté.



Reste que les 'Trumponomics' et les décisions que prendra le magnat de l'immobilier en matière de politique commerciale seront déterminantes pour l'évolution dans les marchés au cours des mois qui viennent.





