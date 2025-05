Devises: le $ lâche -0,7% avec Moody's et leading indicators information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 23:57









(CercleFinance.com) - Le Dollar a été impacté par la dégradation de la note US par Moody's, bien plus que le marché obligataire (qui a effacé une bonne partie de ses pertes initiales) a rapidement pris l'allure d'un 'non-événement' pour Wall Street (qui a rapidement comblé ses pertes initiales).



Le Dollar Index a lâché -0,75% vers 100,35, ce qui reflète fidèlement la hausse de l'Euro (+0,75%) vers 112,40$.

Le Yen n'en a pas trop profité et se contente de +0,55% vers 144,90, mais attention, le rendement du '40 ans' japonais évolue dans une fourchette 3,15/3,45% qui est la plus élevée depuis 20 ans.

Le ministre des finance japonais à qualifié la situation budgétaire de son pays d'équivalent aux prémices de la crise grecque.

Une façon de calmer des parlementaires de la majorité au pouvoir, inquiets de voir l'Archipel en récession, et qui font pression pour que soit mis en oeuvre un plan de relance monétaire, ce qui creuserait encore plus des déficits déjà abyssaux, à plus de 250% du PIB.



Le Dollar a également pu être affaibli par des indicateurs avancés du Conference Board qui ressortent en baisse de -1Pt, après -0,8% en avril... un mois de contraction de plus (cela en fait 7, la plus longue série négative depuis 2023).

Mais le 'fait du jour' restera l'annonce de la dégradation de la dette US par l'Agence de notation par Moody's qui a retiré vendredi soir son triple A, lui attribuant désormais un Aa1 comme note de crédit.

Une décision qui survient bien longtemps après FITCH (août 2023) et Standard & Poors (2011).

Mais Moody's n'a pas choisi ce timing par hasard : le ratio déficit sur PIB américain dépasse les 7,5%, les baisses d'impôts de Trump soumises au Congrès devraient rajouter au minimum 1Pt, soit 8,5 à 9%... et si l'économie US ralentit, il manquera des recettes fiscales supplémentaires, donc impossible d'exclure un taux de 10% d'ici la fin de l'année.





En Europe, l'inflation a été confirmée à +2,2%, score identique à l'estimation préliminaire : aucune surprise, zéro impact sur l'Euro.





