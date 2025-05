Wall Street termine en petite hausse et tente d'ignorer la perte du triple A américain

La Bourse de New York, le 19 mai 2025. ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé en petite hausse lundi après un début de journée dans le rouge, les investisseurs s'adonnant à des achats à bon compte malgré l'abaissement de la note de la dette américaine par l'agence Moody's.

Le Dow Jones a gagné 0,32%, tandis que l'indice Nasdaq (+0,02%) et l'indice élargi S&P 500 (+0,09%) ont terminé proche de l'équilibre.

"Les investisseurs en ont eu assez du mantra +Vendez les actifs américains+ et ont choisi de se lancer dans l'achat d'actions dans la plupart des secteurs", résume dans une note Jose Torres, d'Interactive Brokers, le marché tentant de passer outre la rétrogradation de la dette américaine.

Pour la toute première fois, Moody's a retiré vendredi aux Etats-Unis sa note maximale de AAA et l'a rétrogradée à AA1, s'inquiétant du gonflement de la dette américaine. La note a été assortie d'une perspective stable.

Les agences Standard and Poor's Global Ratings et Fitch avaient déjà privé les États-Unis de leur note maximale, respectivement en 2011 et en 2023.

L'abaissement de la note des Etats-Unis n'est pas surprenant, note auprès de l'AFP Subadra Rajappa, analyste à la Société Générale.

Ainsi, "la plupart des valeurs ont limité leurs pertes initiales, ce qui s'est traduit par un redressement des principaux indices", expliquent dans une note les analystes de Briefing.com.

Les investisseurs gardent toutefois un œil sur la proposition de loi budgétaire examinée au Congrès américain.

Ce mégaprojet, cher à Donald Trump, doit notamment concrétiser la prolongation des crédits d'impôt accordés durant son premier mandat avant leur expiration.

Le programme budgétaire est "un peu plus large que prévu (…) et le déficit pourrait être plus élevé car les réductions des dépenses ne sont pas suffisantes", souligne Mme. Rajappa.

Selon une commission indépendante du Congrès, une telle extension accompagnée d'autres mesures fiscales entraînerait une hausse de plus de 4.800 milliards de dollars du déficit de l’État fédéral au cours de la prochaine décennie.

Sur le marché obligataire, vers 20H15 GMT, le taux d'intérêt des emprunts d'Etat américains à dix ans se détendait finalement, à 4,44%, contre 4,48% vendredi en clôture.

Ailleurs, au tableau des valeurs, le laboratoire américain Regeneron a progressé de 0,37% à 596,54 dollars après avoir annoncé lundi qu’il allait racheter la société de tests génétiques californienne 23andMe, en faillite, pour 256 millions de dollars.

Regeneron a été choisi par la justice dans le cadre du rachat de la quasi-totalité des actifs de 23andMe, a-t-il indiqué dans un communiqué. Le laboratoire précise que 23andMe va poursuivre son activité de tests génétiques.

Autre laboratoire pharmaceutique, Novavax a pris de la hauteur (+15,01% à 7,70 dollars) après que l'Agence américaine du médicament (FDA) a approuvé, avec un retard inhabituel, l'autorisation complète d'un vaccin contre le Covid-19, a annoncé lundi l'entreprise.

Microsoft a été recherché (+1,01%) après avoir annoncé lundi ajouter Grok, la famille de modèles d'intelligence artificielle (IA) générative d'Elon Musk, à Azure, sa plateforme de "cloud" (informatique dématérialisée) pour les développeurs.

