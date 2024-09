Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le '$-Index' revient tester les 101,75 information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 17:04









(CercleFinance.com) - Les cambistes ont mis l'arme au pied, en l'absence de 'stats' et dans l'attente du débat Trump Harris sur ABC en soirée aux Etats-Unis.

Le Dollar Index s'apprécie légèrement (+0,2% à 101,75E) et teste une zone de résistance qui a bloqué sa remontée du 30 août au 4 septembre.



L'Euro s'effrite de -0,15% vers 1,1020, de même que le Livre vers 1,3050, en revanche le Dollar se déprécie de -0,2% face au Franc suisse et -0,3% face au Yen (vers 142,7).



Les cambistes hésitent à trop s'engager en attendant la publication, demain, des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis, qui pourraient permettre d'en savoir plus sur les intentions de la Fed.



La probabilité d'une baisse de taux de 50 points de base le mercredi 18 septembre est évaluée à 29% tandis qu'elle passe à 71% pour une baisse de 25 points, selon le baromètre FedWatch de CME Group.



En Europe, la BCE devrait abaisser sans surprise son taux directeur de -2Pts ce jeudi.





