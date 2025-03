Devises : le $ grappille 0,2% après un CPI rassurant information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 19:48









(CercleFinance.com) - L'Euro recède quelques fractions (-0,3% vers 1,0880) face au Dollar.

Le '$-Index' grappille +0,2% vers 103,60, +0,4% face au Yen (148,4) mais reste stable face au Franc suisse.

Il gagne +0,1% face au Yuan (7,2390) alors que la Chine table sur une reprise de la consommation... mais redoute que la 'guerre des tarifs' n'engendre une période d'instabilité.



Le 'CPI' US publié à 13H30 n'a pas constitué un 'market mover' pour le FOREX, même si le chiffre s'avère un peu meilleur que prévu.



L'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 2,8% en février par rapport au même mois de 2024, un taux annuel légèrement inférieur aux attentes et en baisse de 0,2 point par rapport à janvier.

Le Département du Travail précise que les prix de l'énergie reculent (-0,2%) mais ceux des produits alimentaires ont grimpé de +2,6% : le taux d'inflation annuel sous-jacent 'Core' est ressorti à 3,1% le mois dernier, là aussi un peu en dessous du consensus.



En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre les mois de janvier et février, les prix à la consommation aux Etats-Unis se sont accrus de 0,2% en données brutes comme en excluant l'énergie et les produits alimentaires.



Dans une note publiée hier, les analystes de Goldman Sachs disaient tabler sur une inflation de base de 2,9% en rythme annuel aux Etats-Unis en fin d'année, contre 3% en février.





