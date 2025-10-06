Devises : le 'game changer' est venu du Japon, l'Euro résiste
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 23:01
Et contrairement à la FED et à la BCE, la Bank of Japan n'est pas totalement, ni même partiellement, indépendante du pouvoir législatif : Shinzo Abe avait officialisé ce fonctionnement où le politique dicte sa stratégie à l'institut d'émission qui monétise la dette, investit dans les actions quand on le lui ordonne.
Donc l'arrivée aux affaires de Sanae Takaichi constitue une véritable 'game changer' contrairement à la démission du Premier Ministre Sébastien Lecornu -qui venait d'annoncer la composition -partielle 14H auparavant.
Une photographie des écarts sur les changes en fin de journée est édifiante : l'Euro s'effrite de -0,2/-0,25% vers 1,1710 (après 1,1655 au plus bas), alors que le Yen plonge de -2% vers 150,4 (-1,7% face à l'Euro vers 176) et se retrouve en situation d'inversion de tendance moyen-terme.
L'Euro finit la journée sans grand changement par ailleurs face à la Livre et au Franc suisse (écarts de -0,25% à -0,3%).
C'est donc la chute du Yen qui à elle seule explique la progression assez spectaculaire du $ à partir de minuit, vers 98,5 (+0,75%) avant de s'équilibrer vers 98,1, soit +0,4%.
Le Dollar bénéficie donc d'un petit coup de théâtre au Japon qui compense le 'shutdown', lequel rentre dans sa 5ème journée, et semble bien parti pour durer alors qu'un nouveau projet de compromis budgétaire a échoué entre Démocrates et Républicains ce weekend.
Les jours à venir s'annoncent relativement peu chargés en termes de statistiques, les agences Fédérales étant fermées, il reste donc les indicateurs confectionnés par des entités privées : l'indice de confiance 'UMich' aux Etats-Unis en fait partie.
En Europe, on attend les ventes de détail dans l'UE et la production industrielle allemande en septembre.
'De la part des banques centrales, doivent paraître dans les prochains jours les minutes de la réunion du FOMC (comité de politique monétaire de la Fed) et le compte rendu de celle de la BCE en septembre', note en outre Deutsche Bank.
Les 'stats' US se faisant rares, la saison des trimestriels à Wall Street -qui débute en fin de semaine- devrait retenir l'attention des investisseurs au cours du mois d'octobre.
A lire aussi
-
Les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas en vue de libérer les otages et mettre fin à deux ans de guerre à Gaza ont commencé lundi en Egypte, mais elles pourraient prendre plusieurs jours, selon une source proche de ces discussions. Ces pourparlers sont ... Lire la suite
-
C'était l'événement le plus attendu de cette Fashion Week parisienne: Matthieu Blazy a fait lundi soir ses débuts chez Chanel, avec une première collection qui revisite les codes fondateurs de la maison dans un dialogue entre passé et présent. Sous la verrière ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a terminé orientée à la hausse lundi, à l'exception du Dow Jones, profitant d'une vague d'annonces du créateur de ChatGPT OpenAI qui a redonné de l'élan à l'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle (IA). Le Nasdaq, à forte coloration ... Lire la suite
-
Emmanuel Macron a donné lundi à Sébastien Lecornu, Premier ministre le plus éphémère de la Ve République, 48 heures pour des négociations de la dernière chance, laissant planer la menace de dissolution en cas d'échec. Ces ultimes tractations ont été accueillies ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer