Devises : le $ gagne 0,7% en hebdo, l'or au-delà des 2.800$ information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 19:53









(CercleFinance.com) - Le Dollar finit la semaine en fanfare avec un gain de +0,5% et un Dollar Index qui grimpe vers 108,35E et prend +0,7% sur la semaine.

L'Euro s'effrite de -0,15% vers 1,0385, de même que la Livre vers 1,2400 et c'est la Yen qui dope le billet vert avec un recul de -0,6% vers 155,10.

Le Yuan cède de son côté -0,2% face au billet vert à 7,1860.



L'Euro est peut-être affaibli par le discours plus 'dovish' que prévu de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi, laquelle a abaissé ses taux pour la quatrième fois consécutive et ouvert la porte à une poursuite de son assouplissement monétaire dans les mois à venir.

Ce vendredi a été marqué par la publication des chiffres très attendus de l'inflation en Allemagne: elle recule de 0,2%, parfaitement en ligne avec les attentes : les Bunds se détendent de -5Pts vers 2,4600%.



Les prix avaient dérapé de 2,4% vers 2,8% sur un an en décembre en raison d'un effet de base défavorable sur les prix de l'énergie.



En France, les prix à la consommation augmenteraient de 1,4% sur un an en janvier 2025 selon l'Insee, marquant donc une légère accélération après le taux annuel de +1,3% observé en décembre 2024.



Aux Etats Unis, les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de 0,7% en décembre 2024 par rapport au mois précédent, selon le Département du Commerce, pour des revenus en augmentation de 0,4% d'un mois sur l'autre.

Publié simultanément, l'indice des prix PCE -surveillé de près par la Fed- a augmenté de 2,6% en rythme annuel en décembre, après 2,4% en novembre. Hors alimentation et énergie, sa hausse annuelle est restée stable à +2,8% d'un mois sur l'autre.

Enfin, l'or, considéré comme le reflet inversé du Dollar (au cours des prochains mois), valide le franchissement de la résistance historique des 2.800$ (testée fin septembre 2024) avec un nouveau record à 2.815$.

La confirmation de l'application d'une hausse des tarifs douaniers de 25% à l'encontre du Canada et du Mexique à compter de ce samedi est également considérée comme inflationniste, autre argument de poids en faveur de la hausse de l'or.









