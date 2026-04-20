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Devises : le Franc suisse reprend son ascension, vers 0,778/$
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 19:17

Pas de négociation à Islamabad ce weekend, un détroit d'Ormuz doublement sous blocus, des pétroliers qui font demi-tour, un porte conteneur iranien arraisonné par la "Navy"... tout cela aurait pu alimenter du "stress" -et le VIX fait un bond de 10% vers 19,40- ce qui d'ordinaire profite au billet vert.


Le "$-index" s'effrite de -0,05/-0,1% vers 98,00/98,05, l'Euro reprend symétriquement 0,2% à 1,1788, la Livre progresse de même (1,3540$) et c'est le Franc suisse qui se détache avec 0,5% vers 1,7780 (soit 0,3% face à l'Euro à 0,9170).
Stabilité totale sur la parité $/Yuan à 6,8170, et forte progression du Rouble de 1,4% vers 74,80$ qui retrace ses meilleurs niveaux depuis le 25/01.

Pas de "stats" ce lundi, les marchés s'en remettent aux prévisions de Goldman Sachs qui anticipe ainsi une inflation PCE portée à 3,1% fin 2026 ( 1 point), avec une inflation sous-jacente à 2,5%.

Dans le même temps, le taux de chômage est attendu à 4,6% (contre 4,3%, un niveau très faible en mars), traduisant un ralentissement des embauches, notamment dans les secteurs les plus exposés à la consommation discrétionnaire.

Ce cocktail - inflation plus élevée et activité sous pression - complique l'équation de la Réserve fédérale.
Deux baisses de taux restent envisagées en se septembre et décembre, mais pourraient être remises en cause par la persistance des tensions sur les prix, indique Goldman Sachs.

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