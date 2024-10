Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le FOREX en ordre dispersé, stats du jour neutres information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 18:48









(CercleFinance.com) - Les parités par rapport au Dollar ont évolué en ordre dispersé ce mardi : le billet vert progresse de 0,15% face à l'Euro (1,0892) puis de 0,1% face au Franc suisse... en revanche, il recule de 0,2% face au Yen vers 149,45 et de 0,1% face à la Livre (130,75).ôté chiffres, l'activité de l'industrie manufacturière s'est vivement contractée dans l'Etat de New York en octobre.

Du coup, le '$-Index' finit la journée sans réelle tendance (-0,05%), vers 103,23 après avoir fluctué entre 103,03 et 103,35 (sa meilleure marque depuis le 8 août).



Le Dollar n'a pas vraiment souffert du lourd repli de l'indice 'Empire State' de la FED de New York (chiffre traditionnellement volatile et peu représentatif): il a reculé de 23 points ce mois-ci pour s'établir à -11,9.

Ce chiffre renforce la détente des taux qui s'amorçait ce matin :



En Europe, l'agenda macroéconomique était également chargé avec l'indice ZEW du moral des investisseurs allemands et les chiffres de la production industrielle en zone euro, publiés dans la matinée.



Le moral des investisseurs allemands s'est encore détérioré en octobre, selon l'institut de recherche économique ZEW, mais leurs perspectives ont tendance à s'améliorer, ce qui constitue une petite lueur d'espoir pour la première économie d'Europe aujourd'hui en difficulté.



L'indice ZEW mesurant le sentiment des analystes et des intervenants de marché est passé de 3,6 à 13,1, soit une amélioration de 9,5 points d'un mois sur l'autre.



En août 2024 par rapport au mois précédent, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a rebondi de 1,8% dans la zone euro et de 1,3% dans l'UE, après avoir diminué respectivement de 0,5% et de 0,3% en juillet.

Ces 2 bons chiffres n'ont pas eu d'impact positif décelable sur l'Euro.





