 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Devises : le FOREX de marbre après le nouveau "TACO" de Trump
information fournie par AOF 27/07/2026 à 20:23
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

(Zonebourse.com) - Toute petite journée sur le FOREX, avec comme vendredi, des écarts millimétriques, à peine mesurables sur les principales paires de devises. Le "$-Index" prend 0,03% à 101,50, l'Euro recule symétriquement de -0,03% à 1,1373, le Franc suisse de -0,08% (et -0,05% face à l'Euro). Inversement, le Yen et le Yuan progressent de 0,09%, à respectivement 163,70 et 6,7657... et c'est la Livre qui subit le plus fort décalage avec -0,25% vers 1,3290 (et -0,28% face à l'Euro).

L'actualité du jour était pourtant dense, mais pour les cambistes, le "TACO" du weekend est devenu tellement prévisible qu'il ressemble au film "un jour sans fin".

L'Iran a démenti , par la voix de son ministre des affaires étrangères Abbas Araghtchi toute reprise des négociations avec les Etats Unis et il confirme que la situation dans le détroit d'Ormuz n'a pas changé et qu'il reste complètement fermé, hors des couloirs maritimes que le SGRI contrôle.

Pierre-Yves Gauthier, analyste chez AlphaValue, estime que la trêve n'est pourtant pas le fruit d'une stratégie américaine savamment orchestrée mais qu'elle est plutôt imputable à un manque de munitions de l'armée américaine.

Par conséquent, "la position de négociation des Iraniens se renforce sans cesse, grâce à l'attitude aussi absurde que théâtrale de Trump".

Il est vrai que l'arrêt de la livraison aux Etats Unis de certains métaux "critiques" suite aux sanctions douanières d'avril puis juillet 2025 met l'industrie de l'armement US en situation inconfortable.

Les détenteurs de Dollar US se montreront prudents jusqu'au communiqué final de la FED ce mercredi, alors que les tensions inflationnistes ne proviennent pas que du pétrole, mais d'autres composés (naphta, engrais, acide sulfurique...), sans oublier la hausse du coût du fret maritime et l'explosion du prix des conteneurs.

Kevin Warsh pourrait confirmer que des "datas" renforçant les risques inflationnistes justifient d'envisager une hausse de taux dès mi-septembre.

A propos de "stats", les nouvelles commandes de biens durables aux Etats-Unis ont déçu : elles n'ont rebondi que de 0,3% en juin, après une chute de -4,0% en mai, alors que le consensus tablait sur 1,8%.

Hors transports, segment volatil qui affiche un repli de 0,2%, les nouvelles commandes auraient progressé de 0,6% en juin (consensus 0,8%), après une augmentation de 1,8% en mai.

Les livraisons de biens durables ont augmenté de 0,7%, après une hausse de 1,1% en mai.

En revanche, l'indice manufacturier de la Fed de Dallas est ressorti à 1,3 en juillet contre une stagnation en juin... et il était attendu en repli à -1.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Devises
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 28.07.2026 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * LVMH ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 juillet 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street profite de la chute du pétrole, mais les puces gâchent la fête
    information fournie par AFP 28.07.2026 05:25 

    La Bourse de New York a terminé sans direction claire lundi, le mouvement d'optimisme lié à la détente des prix de l'or noir n'ayant pas entièrement résisté à la faiblesse des géants américains des semi-conducteurs. Le Dow Jones a pris 0,51%, le Nasdaq, qui rassemble ... Lire la suite

  • L'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, observe le terrain avant un match, à Los Angeles, le 26 juillet 2017 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Sean M. Haffey )
    Foot: Zidane attendu pour écrire la page de l'après-Deschamps
    information fournie par AFP 28.07.2026 05:05 

    Icône du foot français à l'histoire riche en Bleu, Zinédine Zidane devrait être nommé mardi sélectionneur de l'équipe de France, l'accomplissement attendu d'une carrière d'entraîneur déjà impressionnante, mais où il aura la lourde tâche de succéder à son ancien ... Lire la suite

  • Emmanuel Macron salue les pompiers mobilisés pour lutter contre les incendies, à l'issue d'une visite au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis) de Bordeaux, en Gironde, le 27 juillet 2026 ( POOL / Kenzo TRIBOUILLARD )
    Incendies en Gironde: le retour de la chaleur fait craindre une aggravation, Macron appelle à l'unité
    information fournie par AFP 28.07.2026 04:51 

    Le retour de la chaleur fait craindre une nouvelle aggravation des incendies mardi en Gironde, où les feux ont déjà ravagé 42.000 hectares et face auxquels Emmanuel Macron a appelé à "rester unis" pour en venir à bout. "Face à une situation qui reste très imprévisible, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
87,16 -0,74%
CAC 40
8 406,06 +0,40%
Or
4 036,13 -0,99%
EUR/USD SPOT
1,13651 -0,07%
TOTALENERGIES
74,38 -2,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank