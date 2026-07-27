Devises : le FOREX de marbre après le nouveau "TACO" de Trump

(Zonebourse.com) - Toute petite journée sur le FOREX, avec comme vendredi, des écarts millimétriques, à peine mesurables sur les principales paires de devises. Le "$-Index" prend 0,03% à 101,50, l'Euro recule symétriquement de -0,03% à 1,1373, le Franc suisse de -0,08% (et -0,05% face à l'Euro). Inversement, le Yen et le Yuan progressent de 0,09%, à respectivement 163,70 et 6,7657... et c'est la Livre qui subit le plus fort décalage avec -0,25% vers 1,3290 (et -0,28% face à l'Euro).

L'actualité du jour était pourtant dense, mais pour les cambistes, le "TACO" du weekend est devenu tellement prévisible qu'il ressemble au film "un jour sans fin".

L'Iran a démenti , par la voix de son ministre des affaires étrangères Abbas Araghtchi toute reprise des négociations avec les Etats Unis et il confirme que la situation dans le détroit d'Ormuz n'a pas changé et qu'il reste complètement fermé, hors des couloirs maritimes que le SGRI contrôle.

Pierre-Yves Gauthier, analyste chez AlphaValue, estime que la trêve n'est pourtant pas le fruit d'une stratégie américaine savamment orchestrée mais qu'elle est plutôt imputable à un manque de munitions de l'armée américaine.

Par conséquent, "la position de négociation des Iraniens se renforce sans cesse, grâce à l'attitude aussi absurde que théâtrale de Trump".

Il est vrai que l'arrêt de la livraison aux Etats Unis de certains métaux "critiques" suite aux sanctions douanières d'avril puis juillet 2025 met l'industrie de l'armement US en situation inconfortable.

Les détenteurs de Dollar US se montreront prudents jusqu'au communiqué final de la FED ce mercredi, alors que les tensions inflationnistes ne proviennent pas que du pétrole, mais d'autres composés (naphta, engrais, acide sulfurique...), sans oublier la hausse du coût du fret maritime et l'explosion du prix des conteneurs.

Kevin Warsh pourrait confirmer que des "datas" renforçant les risques inflationnistes justifient d'envisager une hausse de taux dès mi-septembre.

A propos de "stats", les nouvelles commandes de biens durables aux Etats-Unis ont déçu : elles n'ont rebondi que de 0,3% en juin, après une chute de -4,0% en mai, alors que le consensus tablait sur 1,8%.

Hors transports, segment volatil qui affiche un repli de 0,2%, les nouvelles commandes auraient progressé de 0,6% en juin (consensus 0,8%), après une augmentation de 1,8% en mai.

Les livraisons de biens durables ont augmenté de 0,7%, après une hausse de 1,1% en mai.

En revanche, l'indice manufacturier de la Fed de Dallas est ressorti à 1,3 en juillet contre une stagnation en juin... et il était attendu en repli à -1.

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