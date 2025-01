Devises : le $ faiblit, cryptos chutent après discours Trump information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 20:00









(CercleFinance.com) - Les variations sur le marché des changes ont été assez amples ce lundi malgré la fermeture des marchés US pour cause de Martin Luther King's Day... qui coïncide avec l'investiture de Donald trump.



Une centaine de décrets présidentiels (rédigés de longue date) devraient être signés ce soir ou demain à la Maison-Blanche.



Le Président -qui vient de prêter serment- annonce dans son discours inaugural un décret d'état d'urgence énergétique afin de doper la production d'hydrocarbures pour faire chuter les prix... et il révoque les mesures 'vertes' qui brident l'exploration pétrolière et la construction d'oléoducs.



Il confirme l'instauration de droits de douanes à l'encontre de pays qui exportent vers les Etats Unis, notamment dans le domaine de l'industrie automobile : il en attend des 'recettes énormes' pour les finances du pays et une 'ère de prospérité pour les constructeurs américains'... mais n'a donné aucune indication sur le montant des taxes qu'il compte appliquer (ce pourrait être au cas par cas, et peut-être pas de façon monolithique).



Il aspire a être vu comme un faiseur de paix et non un faiseur de guerre mais aussitôt après, il annonce vouloir reprendre le contrôle du canal de Panama 'actuellement aux mains des chinois'.

Le scénario d'un délai de grâce sur les droits douaniers a nettement pesé sur le Dollar qui perd 0,9% vers 108,35.

Le billet vert chute de -1% face à l'Euro qui grimpe vers 1,0390 mais il ralentit face au Yen (qui avait beaucoup progressé la semaine dernière) avec un gain de +0,3% vers 155,80.



La journée se termine sur une déception pour les cryptos-fans qui n'ont pas entendu Trump -qui a évoqué beaucoup de sujets lors de son investiture- dire un mot sur l'adoption d'un cadre institutionnel favorable aux crypto-monnaies, ainsi que sur leur utilisation accrue pour les règlements et les paiements de la vie de tous les jours.

Rien sur la constitution d'une 'réserve stratégique' en bitcoin dont le cours s'était envolé ces derniers jours pour inscrire ce lundi un plus haut absolu, au-delà du précédent zénith des 108.000 dollars (à 109.000$ nouveau record vers 8H05 ce matin) avant de corriger vers 100.700$ vers 18H45 et se redresser vers 103,800$ ce soir... et Solana a même reperdu -10% vers 245$ après avoir brièvement fusé la veille vers 300$.







Valeurs associées BTC/USD 104 186,96 USD NEXC -0,35%