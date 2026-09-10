Devises: le facteur géopolitique dope $, plombe métaux précieux et Yen

Le FOREX surprend par son calme par contraste avec des marchés obligataires en proie à un accès de volatilité, avec des taux en ébullition... mais comme les rendements progressent de façon assez homogène, cela ne confère pas d'avantage en termes de rémunération à l'Euro par rapport au Dollar ou d'autres devises. L'Euro ne profite d'ailleurs pas de l'annonce d'une hausse de 25Pts par la BCE car c'est un "fait accompli" et c'est même le "Dollar-Index" qui témoigne d'un attrait manifeste ( 0,2% à 9,00/99,05) du fait des tensions géopolitiques accrues et qui semblent tendre vers l'escalade depuis une bonne semaine à présent. L'Euro s'effrite de 0,15% face au billet vers vers 1,1618, de 0,05% face au $ canadien mais il progresse de 0,2% face au Franc suisse (0,9440) et de 0,7% face aux devises scandinaves, clairement délaissées ce jeudi.

Témoin d'un risque d'embrasement, le baril de Brent ( 5,5%) vient de passer la barre des 107 USD, le baril de WTI bondit de 5% à 101,5 USD : la flambée des prix du pétrole atteint 25% en 15 séances (84,6 USD pour le Brent à l'ouverture le 26 août).

L'économie du Japon est particulièrement vulnérable à cette flambée et le Yen s'en ressent : il lâche 0,5% face au Dollar et 0,4% contre Euro.

De façon apparemment contre intuitive, l'or et l'argent ne jouent pas leur rôle de refuge face aux tensions au Moyen Orient, mis ce qui plomb les métaux précieux, c'est l'envolée des taux d'intérêt de 10Pts en Europe et 13Pts de celui du T-Bonds à "2 ans", vers un record annuel de 4,555%.

L'argent décoche de -5% vers 64 USD et l'or de -1,1% vers 4.350, le Bitcoin n'est pas épargné avec -1,5% à 77 000 USD... mais il ne constitue pas une protection contre les turpitudes géopolitiques.

Alors que les destructions de navires commerciaux iraniens (cargos, tankers) sur ordre de la Maison Blanche se multiplient, l'Iran frappe les bases US en Jordanie et son allié Houthi s'en prend aux installations pétrolières saoudiennes en Mer Rouge... ce qui entraine une riposte vigoureuse de Ryad, mais cela pourrait déboucher sur la fermeture du détroit de Bab El Mandeb.

Donald Trump a prédit que la guerre avec l'Iran "s'arrêterait immédiatement après les élections" de mi-mandat de début novembre aux Etats-Unis. "Les Iraniens ne peuvent pas tenir plus longtemps.

Ils essaient désespérément de peser sur l'élection", a confié le président américain dans le cadre d'un échange avec la presse sur le tarmac de la base aérienne d'Andrews, près de Washington.

En coulisse, il se murmure que l'entourage de Trump ne croit pas à un arrêt imminent des hostilités et envisage que la guerre larvée avec l'Iran se poursuive jusqu'à la fin de son mandat en janvier 2029.

Ce jeudi, les investisseurs digèrent plusieurs chiffres économiques majeurs aux Etats-Unis. le plus attendu était l'indice des prix à la production et il ne rassure pas : l'inflation a augmenté de 0,4% en août, soit une progression de 5,4%, contre 5,3% attendus et après 4,8% le mois précédent.

L'indice de la demande finale hors alimentation, énergie et services commerciaux a progressé de 0,3% en août, après une hausse de 0,4% en juillet. Sur un an, les prix de cette même mesure ont augmenté de 4,7%. Cet indicateur est très suivi car il mesure la variation des prix des biens vendus par les sociétés du secteur manufacturier.

Autre chiffre révélateur : les ventes de logements existants ont reculé de 2% et se sont élevées à 3,98 millions d'unités, contre 4,06 millions le mois précédent.

Par ailleurs, le Département du Travail des Etats-Unis a comptabilisé 206 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 31 août, soit une baisse de 1 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (qui a été relevé de 206 000 à 207 000). Le consensus anticipait 205 000 nouvelles inscriptions. La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est aussi ressortie à 206 000, en baisse de 1 500 sur une semaine.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 774 000 lors de la semaine au 24 août, un chiffre en baisse de 1 000, toujours par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.