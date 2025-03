Devises: le $ encaisse chute confiance après accord shutdown information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 17:56









(CercleFinance.com) - L'Euro a inversé la vapeur face au Dollar vers 13H : l'Euro avançait jusque vers 1,0910 avant d'entamer une décrue qui réduit son avance de +0,5 à +0,35% vers 1,08850.



Le Dollar est par ailleurs en repli de -0,15 à -0,20% face aux autres devises : le '$-Index' recule vers 103,85 et le doit principalement à la vigueur de l'Euro puis celle Dollar Canadien (+0,4% à 1,4380).



En effet le billet vert progresse de +0,3% face au Yen (vers 148,30), de +0,2% face à la Livre et le Franc suisse.



Deux infos majeures dominent l'actualité du jour pour le FOREX et le Dollar : le risque de 'shutddown' des administrations fédérales US semble écarté.



Un accord transpartisant a été conclu par la 'Chambre' et le document doit encore être approuvé par le Sénat avant ce soir minuit.

Un compromis semble en vue : le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré qu'il prévoyait de voter le projet de loi républicain plutôt que de risquer un nouveau 'shutdown' des administrations publiques.



Par ailleurs, les signes de faiblesse conjoncturelle se multiplient : l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan, de 64,7 vers 57,9 en mars, selon l'estimation préliminaire de l'université du Michigan.

Cela représente une baisse de 10,5% sur un mois et de 27,1% sur un an.

Les analystes l'attendaient à un recul plus modéré, de -2,5Pt vers 63,2, selon le consensus publié par MarketWatch.



'Les attentes pour l'avenir se sont dégradées dans plusieurs domaines, y compris les finances personnelles, le marché du travail, l'inflation, l'environnement des affaires et les marchés boursiers', est-il rapporté.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance.