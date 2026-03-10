Devises : le, $ en léger repli, le Yuan se détache face aux autres devises
Les cambistes réduisent un peu leur exposition sur le billet vert, l'actif "risk off" par excellence alors que la tension sur les prix pétroliers retombe un peu.
Les grands gagnants du jour sur fond de repli du Dollar sont l'Or avec 1,7% et l'argent qui gagne 3% et tutoie de nouveau les 90$/Oz.
Wall Street semble tenir pour acquis l'hypothèse d'une "guerre courte", dont Donald Trump a annoncé l'achèvement imminent lundi soir : "la guerre est quasiment terminée".
Rien n'est moins sûr car son "ministre de la guerre", Peter Hegseth, a déclaré que le conflit ne faisant que démarrer et qu'il se poursuivrait jusqu'à ce que les capacités nucléaires iraniennes soient anéanties et tout l'uranium enrichi récupéré, Steve Witkoff a de son côté déclaré qu'il n'avait aucune idée du moment où la guerre cesserait..
Concrètement, il reste difficile d'imaginer un apaisement politique à court terme : le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, intronisé à Téhéran lundi, a perdu dès le 28 février ses parents, son épouse, sa soeur, son fils, sa nièce et son neveu lors de la frappe israélienne.
Les déclarations se sont multipliées parmi les responsables iranien pour démentir toute négociation et toute intention de cesser les hostilités.
L'Iran a d'ailleurs fait savoir que le pays était paré à soutenir "au moins six mois de guerre intense".
Sur le terrain militaire, aucun signe d'accalmie non plus : l'Iran a décidé d'élargir la liste de ses cibles de riposte, au-delà des seules installations militaires, en incluant désormais "les infrastructures économiques stratégiques de ses agresseurs".
Le conflit au Moyen-Orient s'est intensifié et élargi chaque jour depuis 10 jours, le détroit d'Ormuz est effectivement bloqué et les iraniens n'ont pas encore déployé leurs drones marins, très difficiles à intercepter, ni miné le détroit.
Seuls les navires chinois peuvent passer sans crainte d'être visés par des drones iraniens.
