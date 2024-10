Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le $ en hausse contre toutes devises, sauf le Yuan information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 22:25









(CercleFinance.com) - Le Dollar poursuit son ascension et le '$-Index' se hisse vers 104,40 ce soir (et 104,55 au plus haut) : il retrouve ainsi ses meilleurs niveaux depuis le 30 juillet.



L'Euro glisse de -0,15% face au Dollar vers 1,0780 ce qui signe la cassure imminente du support majeur des 1,0790/$ du 1er août dernier.



Mais c'est surtout face au Yen que le Dollar fait une percée ce soir avec +1,1% vers 152,7 (et même plus de 153 vers 20H).

Le billet vert gagne également 0,45% face à la Livre qui rechute vers 1,2930.

Notons qu'au final, ce sont l'Euro et le Franc suisse qui résistent le mieux avec -0,15% respectivement.

Mais c'est le Yuan qui reste le plus fort avec un gain symbolique de 0,02% face au $ vers 7,1250, après avoir affiché moins de 7,1200 en séance.



Côté chiffres, les reventes de logements anciens aux US ralentissent (-1% sur 1 mois, pire score depuis fin 2010), reflétant la remontée des taux fin septembre : les achats 'cash' représentent 38% des transactions, les primo-accédants ne représentent que 26%. La durée moyenne de 'mise sur le marché' (délai de vente) passe à 28 semaines contre 21 il y a 1 an, le prix moyen des biens s'établit à 404.500$ (+3% en annualisé).







