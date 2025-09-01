Devises : le Dollar reste sous pression, la Livre se redresse un peu, avec taux longs au zénith
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 19:21
Le'Dollar-Index' est resté sur sa pente descendante, le rythme a évidemment été très lent ce lundi avec -0,05% à 97,70: la base du corridor 97,7/98,8 est directement menacée.
Les écarts ont été contrastés avec un Euro qui grappille 0,15% à 1,1710 tandis que le Yen les perd (-0,5% à 147,25.
Le billet vert a par ailleurs grappillé 0,1% face au Dollar Canadien et le Franc suisse... mais il perd 0,25% face à la Livre (qui gagne également 0,15% face à l'Euro).
Un certain attentisme pourrait dominer sur le FOREX en attendant les premiers chiffres de la semaine : les indice ISM du secteur manufacturier (mardi), le rapport JOLTS mercredi, l'ISM des services puis l'enquête ADP (jeudi), laquelle donnera le ton à la veille de la publication du 'NFP'.
Le rapport sur l'emploi américain pour le mois d'août qui sera publié vendredi pourrait traduire une faiblesse du marché du travail, laquelle a été évoquée par Jerome Powell, au symposium des grands argentiers mondiaux de Jackson Hole, dans le Wyoming, il y a une dizaine de jours.
Les économistes attendent 90.000 créations d'emplois non agricoles, contre 83.000 le mois précédent, avec un taux de chômage qui pourrait remonter de 4,2% à 4,3%.
Les chiffres du 'NFP' devraient apporter de précieuses indications quant au calendrier et au rythme auquel la banque centrale américain : elle pourrait abaisser ses taux de 25 points de base le 17 septembre (scénario anticipé à 87% par les investisseurs selon l'outil FedWatch du CME Group.
En Europe, les cambistes surveilleront surtout les chiffres de l'inflation en août dans la zone euro, qui paraîtront demain.
A lire aussi
-
Cyril Hanouna "Tout beau tout 9" sur W9 et la nouvelle chaîne NOVO19 sur les rails, avant Léa Salamé sur le trône du JT de France 2: la rentrée des chaînes de télévision lundi remplit sa promesse de surprises et coups d'éclat, avec de forts enjeux à la clé. . Cyril ... Lire la suite
-
Des milliers de familles entament lundi soir leur première nuit sans toit dans l'est de l'Afghanistan, après qu'un séisme de magnitude 6 a fait plus de 800 morts et de 2.700 blessés dans des villages escarpés, où de nombreux habitants restent prisonniers des décombres. ... Lire la suite
-
En attaquant devant la justice sportive les nouveaux tests de féminité de World Boxing, l'Algérienne Imane Khelif lance une bataille qui dépasse largement la boxe et concerne aussi l'athlétisme, la natation et l'ensemble du monde olympique. Lundi, par un court ... Lire la suite
-
Les présidents chinois et russe Xi Jinping et Vladimir Poutine s'en sont pris durement aux Etats-Unis et à l'Occident lundi lors d'un sommet réunissant une kyrielle de dirigeants eurasiatiques et censé promouvoir une autre gouvernance mondiale dans une époque troublée. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer