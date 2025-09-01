Devises : le Dollar reste sous pression, la Livre se redresse un peu, avec taux longs au zénith information fournie par Cercle Finance • 01/09/2025 à 19:21









(Zonebourse.com) - On ne pouvait pas s'attendre à des fluctuations spectaculaires sur le FOREX en l'absence des cambistes américains, en ce jour férié de 'Labor Day', qui marque habituellement la fin des congés d'été Outre-Atlantique.



Le'Dollar-Index' est resté sur sa pente descendante, le rythme a évidemment été très lent ce lundi avec -0,05% à 97,70: la base du corridor 97,7/98,8 est directement menacée.

Les écarts ont été contrastés avec un Euro qui grappille 0,15% à 1,1710 tandis que le Yen les perd (-0,5% à 147,25.

Le billet vert a par ailleurs grappillé 0,1% face au Dollar Canadien et le Franc suisse... mais il perd 0,25% face à la Livre (qui gagne également 0,15% face à l'Euro).



Un certain attentisme pourrait dominer sur le FOREX en attendant les premiers chiffres de la semaine : les indice ISM du secteur manufacturier (mardi), le rapport JOLTS mercredi, l'ISM des services puis l'enquête ADP (jeudi), laquelle donnera le ton à la veille de la publication du 'NFP'.



Le rapport sur l'emploi américain pour le mois d'août qui sera publié vendredi pourrait traduire une faiblesse du marché du travail, laquelle a été évoquée par Jerome Powell, au symposium des grands argentiers mondiaux de Jackson Hole, dans le Wyoming, il y a une dizaine de jours.



Les économistes attendent 90.000 créations d'emplois non agricoles, contre 83.000 le mois précédent, avec un taux de chômage qui pourrait remonter de 4,2% à 4,3%.



Les chiffres du 'NFP' devraient apporter de précieuses indications quant au calendrier et au rythme auquel la banque centrale américain : elle pourrait abaisser ses taux de 25 points de base le 17 septembre (scénario anticipé à 87% par les investisseurs selon l'outil FedWatch du CME Group.



En Europe, les cambistes surveilleront surtout les chiffres de l'inflation en août dans la zone euro, qui paraîtront demain.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.