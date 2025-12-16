Devises : le Dollar reprend sa lente glissade, les cryptos restent faibles.
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 18:48
La Livre gagne 0,45% vers 1,3433 alors que la BoE s'apprête au contraire à réduire son loyer de l'argent.
Pour le Dollar, le grand rendez-vous, c'était le "NFP" de novembre : l'économie américaine a créé 14.000 emplois de plus que prévu en novembre (64.000 au lieu de 50.000) après une baisse en octobre (-60.000) due aux coupes budgétaires du gouvernement, mais le taux de chômage a augmenté de 4,5% à 4,6% le mois dernier.
Le taux de chômage augmente de 0,1% à 4,6%... cela reste proche du plein emploi.
Signaux de faiblesse également côté activité dans le secteur privé des Etats-Unis: l'indice PMI composite de S&P Global qui ressort à 53 en estimation préliminaire, après 54,2 en donnée définitive pour le mois précédent.
La croissance ralentit à son rythme le plus bas depuis juin dernier, avec la plus faible progression des afflux de nouvelles affaires en 20 mois (dont une première baisse des nouvelles commandes de biens en un an).
Pour ce qui concerne les ventes de détail, également prévues à 14h30, elles ressortes stables (c'est une surprise, elles étaient attendues à 0,3% avec Thanksgiving Black Friday) après une hausse de 0,3% en octobre.
Les dépenses des ménages avaient été solides aux Etats-Unis cet été, mais un net freinage s'est produit en septembre du fait de la fermeture des administrations fédérales, à l'exception des dépenses hauts de gamme, un phénomène qui illustre l'émergence d'une "économie en K" qui bénéficie aux ménages les plus aisés mais pénalise les moins biens lotis.
L'Euro a retrouvé ses sommets de la veille et gagne 0,17% à 1,1775, après avoir testé 1,1800, mais il a pâti de la publication des indices PMI (décevants) pour le mois de décembre en Europe ne redonne pas de tonus à nos marchés obligataires.
L'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro, produit par S&P Global, s'est replié de 52,8 en novembre à 51,9 en décembre, mais s'est maintenu au-dessus de la barre du 50 du sans changement.
Il signale ainsi une nouvelle croissance de l'activité de la région. Bien que modeste, la hausse de l'activité en décembre vient compléter une année de croissance continue en 2025, tendance qui n'avait pas été observée depuis l'année 2019.
Enfin, pas d'embellie sur les cryptos qui restent faibles, le bitcoin stagne vers 87.000$, l'Ethereum vers 2.900$... entre ventes asiatiques et hausse de taux au Japon, la période est un peu délicate pour les amateurs de BTC..
Valeurs associées
|87 464,7521 USD
|CryptoCompare
|+1,45%
