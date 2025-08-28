Devises : le Dollar rechute vers ses planchers annuels, le Yuan se réapprécie de 0,3%/$ information fournie par Cercle Finance • 28/08/2025 à 19:00









(Zonebourse.com) - Les chiffres US du jour furent bons, et même vigoureux... mais d'aucune aide pour le Dollar qui fléchit nettement contre toutes devises.

Le '$-Index' a décroché de -0,4% vers 97,85E et le voici revenu à 0,2% de ses planchers annuels et de moyen terme.



Le billet vert cède 0,4% contre Euro (à 1,1685) et contre le Yen (146,85), -0,2% face à la Livre et -0,25% face au Franc suisse.

Le Yuan s'apprécie également de +0,3% vers 7,13000 contre Dollar, la PBOC ne laissant plus filer le Yuan (qui cotait 7,1800 il y a une semaine, soit une réappréciation de 0,8% qui s'observe également contre l'Euro).



Cela fait 3 semaine que le '$-Index' reste enfermé au sein d'un corridor 97,7/98,8, il faudra bien qu'il en ressorte d'une façon ou d'une autre, et la tendance reste clairement baissière depuis avril dernier.



De façon aussi contre-intuitive, le billet vert n'a pas bénéficié de la seconde estimation PIB des États-Unis, laquelle est révisée significativement à la hausse: l'activité aurait progressé de 3,3% au deuxième trimestre, bien au-delà des attentes (confirmation à +3%).

L'autre chiffre du jour n'a pas eu non plus d'impact négatif : les inscriptions hebdomadaires au chômage reculent de -6000 à 229 000 (contre 231 000 attendues).

Elles témoignent de la robustesse du marché du travail, ce qui affaiblit le diagnostic de Jerome Powell vendredi dernier, lequel évoquait des signaux de faiblesse du côté de l'emploi : ce ne sera pas pour cette fin août.





