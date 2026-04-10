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Devises : le $ corrige de -1,5% en hebdo, les espoirs de paix sont fragiles
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 19:49

Le "$-Index" n'a cessé de se replier depuis vendredi dernier : le "DXY" parti de 100,20 s'enfonce sous 98,60, soit -1,5% sur la semaine.

L'Euro finit la semaine à 1,1725 ( 0,15%) alors qu'il affichait 1,1515 vendredi dernier.
Le Yen poursuit sa chute (-0,2%) et atteint 159,3 et se rapproche de la zone sensible des 1,600/$ à partir de laquelle la BoJ pourrait être tentée d'intervenir.

Le Franc suisse se stabilise vers 0,7895$ et s'effrite de -0,1% face à l'Euro, le Yuan reste également arrimé au billet vert.
Le baril de pétrole "WTI" reste stable vers 98,5$, il aura reculé de -15% en 5 séances sur de fragiles espoirs de pourparlers de paix irano-américains, alors que 3 jours après l'annonce d'un cessez-le-feu, il n'existe pratiquement plus aucune convergence entre le "plan en 10 points" de Téhéran et le "plan en 15 points" de Washington... et pratiquement plus un bateau ne traverse Ormuz depuis 48H (une demi-douzaine en moyenne/jour, c'est même pire qu'avant l'annonce euphorisante de Trump).
Les grands gagnants de la semaine sont les métaux précieux avec l'Or qui tutoie les 4.800$/oz et l'argent à 76,3$ ( 4,6% hebdo).

Les chiffres US ont eu d'impact sur les changes : l'inflation est ressortie légèrement inférieure aux attente aux Etats Unis en mars mais en nette accélération par rapport à février.
L'indice global des prix à la consommation (CPI) est ressorti à 3,3% sur un an, au lieu de 2,4% à fin février.( 0,9% en séquentiel, un peu moins que les 1% attendus).
Mais les optimistes notent que le CPI "Core" (hors énergie et produits alimentaires) a augmenté de seulement 0,1%, à un rythme annuel de 2,6% en mars, contre 2,5% en février, mais à comparer à 2,7% attendu par le consensus.

Ces chiffres montrent que la guerre contre l'Iran et la flambée des prix du brut qui s'en est suivie n'ont pour l'instant qu'un impact limité sur les tensions inflationnistes... que les marchés espèrent "provisoires" (alors que la plupart des experts tablent sur un pétrole ancré autour ou au-dessus de 90$ pour plusieurs mois, avec des effets inflationnistes en cascade sur tous les sous-produits du pétrole et du gaz).

Parallèlement, le moral des consommateurs s'est nettement dégradé en mars :l'indice de l'Université du Michigan a plonge de -5,7Pts et s'inscrit à un plus bas historique de 47,6 points, là où les analystes tablaient sur une baisse de 53,3 à 51,6 points.
Les dernières "minutes" de la FED ont confirmé son attitude prudente en matière d'inflation, mais aussi sa vigilance face aux incertitudes conjoncturelles, ce qui rend son mandat délicat à arbitrer.

En Europe, les signes de ralentissement s'enchainent et le feu d'artifice de mercredi fait long feu : après une brusque détente de -10 à -15Pts de base des émissions en Euro -sur des éléments qui s'avèrent très fragiles- l'enthousiasme est retombé.

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