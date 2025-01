Devises : le $ consolide un peu, le Yen flanche +nettement information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 19:22









(CercleFinance.com) - Les taux montent US Wall, Street se replie... c'est une combinaison plutôt favorable pour le Dollar (mieux rémunéré, un peu de risk-off sur les actions) mais le '$-Index' s'est plutôt replié, prolongeant le mouvement de consolidation amorcé la veille sous son zénith des 110,18.



Il cède 0,25% vers 109,35 alors que l'Euro remonte de +0,4% vers 1,0280, le Franc suisse de +0,35%, le Dollar canadien de +0,1% et c'est la faiblesse du Yen (-0,4% également vers 158$, -0,8% face à l'Euro) et de la Livre (-0,1% vers 1,219) qui maintiennent le billet vert à flot.



Le Département du Travail fait savoir que les prix à la production aux Etats-Unis ont progressé de 0,2% en décembre par rapport au mois précédent, et de 0,1% en excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux (c'est conforme aux prévisions les plus optimistes).



Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs a accéléré le mois dernier par rapport à celle du mois de novembre (+0,3 point à 3,3%) en données brutes, mais a ralenti (-0,2 point à 3,3%) hors alimentation, énergie et services commerciaux (un score de +3,5% était attendu).

Mais attention maintenant à l'évolution du pétrole avec un 'Brent' qui attaque la grosse résistance des 81$ (le 'WTI' teste sans succès les 78$ et retombe vers 77$).



En attendant l'investiture de Trump le 20 janvier, les cambistes prendront connaissance demain des chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis (ils pourraient donner des indications sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Fed) puis jeudi, ce seront les ventes de détail pour le mois de décembre.



'Si l'inflation supportée par les ménages sur un an dépasse le consensus de 3,3% et si les ventes au détail progressent plus que les 0,6% espérés par le marché, les anticipations d'un ralentissement des baisses de taux de la Fed vont se renforcer, ce qui viendrait soutenir le dollar.





