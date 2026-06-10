Devises : le chaos géopolitique menace, le FOREX se fige

(Zonebourse.com) - Pas plus que les marchés obligataires, le FOREX ne semblent trouver la moindre source d'inspiration, ni dans l'actualité géopolitique redevenue chaotique, ni dans l'actualité "macro" avec la publication du "CPI" américain. Le chiffre le plus important de la semaine (à part le taux de souscription de l'IPO SpaceX, estimé à 3,5 fois) se solde par un non-événement : les commentateurs se sont empressé de déclarer avec une belle unanimité : "c'est conforme aux attentes, et pas pire que prévu".

L'inflation américaine est ressortie en hausse de 0,5% en mai, portant l'augmentation en rythme annuel à 4,2% (c'est comparable au rythme de mars à juin 2021, qui avait pris les banques centrales de court), l'inflation "coeur" ressort à 2,9%... on se réjouit, la barre des 3% n'a pas été atteinte (cette fois-ci).

Le $-Index se fige à 99,95 ( 0,04%), l'Euro reste inchangé à 1,1545, La Livre également à 1,3380, le Yen s'effrite de -0,1% à 160,50/$ (la BoJ ne devrait pas tarder à intervenir, les 161 sont une "ligne rouge" pour le gouvernement japonais), le Franc suisse s'effrite de -0,15% vers 0,7990 et recule d'autant face à l'Euro vers 0,9225/0,9230 (le FCH se retrouve au plus bas depuis le 30 avril , prochaine étape, 0,9330/E).

Enfin, le Yuan recule doucement de 0,05% face à l'Euro et au billet vert, à 6,7750.

Les tensions géopolitique n'ont affecté que le pétrole ce mercredi : 2,5% pour le WTI, à 91,3 USD le baril, tandis que le Brent progresse de 2,7% à 94,3 USD.

Le Dollar-Index ne parvient pas à se hisser au-delà de la barre des 100, alors que les circonstances s'y prêtent.

Alors qu'hier, Trump annonçait pour la 28ème fois la perspective d'un accord entre Washington et Téhéran, aujourd'hui, en comme les 28 fois précédentes, rien ne se déroule comme les marchés l'espéraient et c'est même tout l'inverse (parfois, il ne se passait juste rien) parce que mercredi, c'est l'escalade militaire tous azimuts.

L'Iran a bombardé des objectifs militaires US au Bahrein et en Jordanie, le Koweit a riposté après la frappe de drone sur son aéroport, les Etats Unis ont visé des systèmes de défense aérienne, des stations de contrôle au sol et des radars de surveillance iraniens à proximité du détroit.

Et d'après les toutes dernières déclarations de Trump (17H45 : "nous allons attaquer durement l'Iran"), cela va s'intensifier au cours des prochaines heures (avec des cibles également "non militaires" comme début avril).

L'Iran a déjà promis de riposter de façon encore plus dévastatrice : est-ce une guerre des communiqués belliqueux visant à ramener les protagonistes à la table des négociations, tant un passage à l'acte pourrait s'avérer durablement dévastateur pour nos économies ?

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