Devises: l'Euro/$ faiblit, autres parités globalement figées information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 16:07









(CercleFinance.com) - Le Dollar poursuit son redressement et le '$-Index', en hausse de 0,15%, renoue avec le seuil des 104,00.

Mais à 104, l'indice ne fait que grappiller 0,15% par rapport au 14 mars : tout s'est donc joué aujourd'hui, et globalement, c'est une semaine pour rien.

Notons que les écarts par rapport au Dollar sont à peine mesurables aujourd'hui, s'agissant du Yen, du France suisse et du Dollar Canadien, et cela reflète plutôt bien le scénario des 5 dernières séances écoulées.



Ce n'est pas tout à fait vrai pour l'Euro qui lâche 0,5% sur la semaine, passant de 1,0880 à 1,0825$, mais il n'y a pas d'écarts marquants depuis vendredi dernier, malgré le FOMC de la FED (statu quo, mais perspectives 'macro' revues à la baisse), une déferlante de statistiques US jeudi, et une réunion de la BoE qui a laissé ses taux inchangés (comme prévu).

La Livre poursuit son recul avec -0,25% ce 21 mars, vers 1,2940$.



C'était en revanche très calme ce vendredi côté données macroéconomiques: ne figurant au calendrier du jour que l'indice du climat des affaires en France, calculé mensuellement par l'Insee.

Il s'améliore légèrement pour le troisième mois consécutif en mars pour s'établir à 97 (+1pt) un niveau en deçà de sa moyenne de longue période (100).

Evalué à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, le climat des affaires augmente dans le commerce de détail et de gros, ressort stable dans les services et le bâtiment, et se replie légèrement dans l'industrie.









