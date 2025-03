Devises : l'Euro au zénith à 1,093$, le $ canadien résiste information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 18:53









(CercleFinance.com) - L'Euro poursuit son rallye haussier avec un gain de +0,9% vers 1,0934$ (sa meilleure marque depuis le 5/11/2024, c'est aussi l'ex-zénith du 18/07/2024), de +0,8% face au Yen vers 160,7, +0,7% face au Franc suisse à 0,9615 et +0,4% face à la Livre vers 0,8440.



Le 'Dollar Index' rechute de -0,6%, vers 103,30 et retrace son plancher des 103,37 du 5 novembre dernier.

Le Dollar perd 0,5% face à la Livre mais avance de 0,35% face au $ canadien, un écart anodin.

Peu de décalage malgré cette déclaration de Donald Trump qui décide de doubler les tarifs douaniers de 25 à 50% sur l'aluminium et l'acier importés du Canada (et il rajoute 'qu'il se verrait bien mettre l'industrie automobile canadienne à l'arrêt').

Notons que le '10 ans' canadien reste parfaitement stable ce mardi à 2,986%.



Un creusement du différentiel de rendement ne justifie pas aujourd'hui la faiblesse du $ : les T-Bonds US se dégradent de +3Pts (4,243%) et le '30 ans' (+4,3Pts à 4,583%) alors que le '10 ans' allemand rajoute +4,5Pts vers 2,873%, nos OAT +5,5Pts vers 3,585%, et idem pour les BTP italiens vers 3,955%.

L'annonce de Trump éclipse la bonne surprise du rapport 'Jolts' sur les offres d'embauche, avec un total de 7,74 millions de jobs disponibles contre 7,5 millions en décembre, et le nombre de licenciements se contracte (1,64 millions, ce total inclut les fins de CDD).



Il pourrait s'agir d'un des premiers effets des renvois massifs de travailleurs -majoritaire clandestins- étrangers: les Etats Unis commencent à manquer de bras dans l'agriculture et de compétences dans certains métiers du BTP, ce qui risque de pousser le salaires à la hausse et de renforcer les anticipations inflationnistes.

Larry Fink, le patron de Blackrock s'inquiète de l'impact des renvois massifs d'étrangers sur l'activité de l'agro-industrie, sur le BTP (il cite la pénurie d'électriciens dans la construction de logements individuels, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres).





