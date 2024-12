Devises : '$-Index' figé à la veille du FOMC, chute CAD/$ information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 18:52









(CercleFinance.com) - Seconde journée de quasi stagnation sur le FOREX (sauf le Yen qui se raffermit nettement) avec un '$-Index' parfaitement inchangé (0,00% à 106,86)... à la veille d'un communiqué de la FED qui devrait confirmer une baisse de 25Pts du taux directeur (anticipée à 90%).



Peu d'écarts donc par rapport à l'Euro (-0,05% à 105,05) mais des trajectoires diamétralement opposées entre le Yen (+0,55% à 153,3/$) et le Dollar canadien (CAD) qui décroche de -0,5% face au US$ et de -1% face au Yen (la situation politique pourrait évoluer au Canada, les relations entre J.Trudeau et D.Trump étant exécrables depuis 6 ans).

Le Franc suisse fait également preuve de fermeté avec +0,2% contre Dollar et +0,25% face à l'Euro.

La Livre (+0,3%) apparaît dopée par un rendement record de 4,57% (comparable au '30 ans' US.

L'Euro qui reste stable, partagé entre l'incertitude politique en Allemagne (élections anticipée le 23 février, c'est désormais acté) et en France (pas encore de gouvernement) puis des chiffres plus rassurants outre-Rhin.



Le moral des investisseurs et des analystes allemands s'est amélioré bien plus fortement que prévu en décembre, selon l'enquête de l'institut d'études économiques ZEW.



Son indice a progressé ce mois-ci à 15,7 ce mois-ci, contre 7,4 en novembre, alors que les économistes anticipaient un score de 8.

Le sous-indice du jugement des investisseurs sur la situation actuelle a quant à lui peu évolué, accusant un repli de 1,7 point à -93,1



Les ventes de détail aux Etats-Unis se sont accrues de 0,7% en rythme séquentiel entre octobre et novembre (contre +0,5% 1 mois auparavant).

Le Département du Commerce des Etats-Unis précise qu'en excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), à l'évolution parfois volatile, les ventes de détail américaines n'ont toutefois augmenté que de 0,2% entre octobre et novembre.

Par ailleurs, la production industrielle des Etats-Unis affiche un repli de 0,1% entre octobre et novembre (après -0,5% le mois précédent).



Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est dégradé de 0,3 point à 76,8 % en novembre, soit un niveau inférieur de 2,9 points de pourcentage à sa moyenne de long terme (1972-2023).











