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Devises : FOREX somnolent, net rebond de l'Or et de l'argent
information fournie par Zonebourse 09/07/2026 à 21:11

Euphorie sur les semiconducteurs (l'IPO de SK Hynix à Wall Street fait un triomphe, elle a été souscrite 7 fois), détente marquée sur l'obligataire (le cours du baril retombe avec une nouvelle annonce de négociations avec l'Iran par D.Trump)... mais le FOREX se montre beaucoup plus mesuré et les variations apparaissent peu spectaculaires. Le "$-Index" s'effrite de -0,07% vers 100,92 et les écarts sont d'une grande homogénéité puisque l'Euro, le Yuan et le Yen reprennent 0,15%, la Livre et le Franc suisse 0,25%, le Dollar canadien reste inchangé à 1,4170.

Bien que le Dollar ait peu varié ce jeudi (au lendemain des "minutes" de la FED), le recul de -3,5% du baril de "WTI" vers 71,7$ permet un net redressement de l'Or ( 1,2% à 4.125USD) et de l'argent ( 2,7% à 60USD).

Le Dollar réagit peu à la menace de Donald Trump de réactiver son blocus maritime : il n'est pas le seul puisque l'Iran menace non seulement de bloquer le trafic dans le détroit d'Ormuz (même sans cela, aucun navire n'y circule plus depuis 24H) mais également Bab El Mandeb (accès à Suez) par le biais de ses alliés houthis yéménites.

Pas de réaction non plus, sinon très marginale aux donnés "macro" du jour : les ventes de logements anciens aux États-Unis, publiées par la NAR (National Association of Realtors ) reculent de -2,4% (ou de -10.000 en rythme mensuel, à 3,73 millions en rythme annuel).

Dans le détail, les ventes de maisons individuelles reculent de -2,4%, les condominiums (appartements en copropriété) de -2,7%.

Les inscriptions au chômage ont stagné à 215.000 ((semaine au 4 juillet) , selon le département du Travail qui précise que la moyenne mobile sur quatre semaines recule de -1,7% pour s'établir à 218.750 contre 222.500 la semaine précédente.

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