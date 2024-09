Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : Euro affaibli par les PMI, le Yen le plus robuste information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 19:21









(CercleFinance.com) - Séance relativement calme sur le marché des changes ce lundi, le '$-Index' grappille +0,08% vers 100,80 et l'Euro s'est montré le plus faible avec -0,35% vers 1,1125/$, tandis qu'il lâche près de -0,8% face au Yen (vers 159,3 alors que la BoJ ne devrait plus 'bouger' avant fin 2024).

Ce repli de l'Euro a peu à voir avec la formation d'un nouveau gouvernement en France, ni avec la double-nomination d'Antoine Armand et Laurent St Martin à Bercy : c'est un 'non-événement'... et le 1er conseil des ministres à l'Elysée n'aurait duré qu'une demi-heure.



La monnaie unique est surtout affaiblie par une détente des taux dans la zone Euro après des 'PMI' médiocres en général et carrément mauvais en Allemagne.

Les enquêtes PMI en Europe donnent les résultats suivants : l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro se replie sous la barre de 50 du sans changement pour la première fois depuis sept mois en septembre, s'établissant à 48,9 contre 51 en août.



En France, l'activité dans le secteur des services s'est de nouveau contractée en septembre, sous l'effet de la fin des Jeux olympiques, montrent les résultats préliminaires des enquêtes auprès des directeurs d'achat publiées ce lundi par HCOB et S&P.



L'indice PMI 'flash' mesurant le secteur tertiaire est tombé à un plus bas de six mois ce mois-ci, à 48,3 contre 55 en août, revenant sous la barre des 50 points séparant croissance et contraction de l'activité.



En Allemagne, le PMI composite est tombé à 47,2, son étiage le plus faible depuis l'été 2023 et novembre 2022 (explosion des prix de l'énergie oblige).

Le PMI manufacturier retombe lui vers 40,3, un niveau de crise sans précédent (il retrouve ses planchers historiques d'août 2023).



Le Dollar a de son côté perdu -0,4% face au Yen et -0,35% face au Franc suisse, malgré une forte progression du rendement des T-Bonds de +5Pts ce lundi.

Mais les cambistes notent que la croissance dans le secteur privé américain ralentit légèrement en septembre, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global qui ressort à 54,4 en estimation flash, après 54,6 en données définitives pour le mois précédent.

La croissance de l'activité du secteur privé des Etats-Unis en septembre s'appuie sur une progression soutenue de celle des services, quoiqu'en légère décélération, tandis que le recul de la production manufacturière ralentit





