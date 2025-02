Devises : E/$ stable, le Yen se raffermit, le Yuan s'effrite information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 19:08









(CercleFinance.com) - Les écarts sont demeurés insignifiants sur le marché des changes en ce lundi où les cambistes américains étaient en congé pour cause de 'Washington's Birthday'.

Les variations du Dollar ne sont pas à prendre comme significatives, même si le Yen a progressé de +0,55% vers 141,40.

La paire Euro/$ a largement stagné (autour de 1,0480) et si le billet vert prend 0,25% face au Franc suisse, ils les perd face à la Livre (dopée par une hausse de 8,5Pts de sa rémunération) qui se hisse vers 1,2620.

Enfin, le Dollar grappille 0,15% face au Yuan à 7,2640.



Si les investisseurs ont adopté une approche 'pas de nouvelle, bonne nouvelle' jusqu'ici concernant la politique de Donald Trump, les risques commerciaux restent cependant bien présents, préviennent les analystes, et la menace de nouveaux tarifs représente toujours une potentielle 'épée de Damoclès' pesant sur l'évolution des Bourses mondiales.



La semaine qui s'ouvre aujourd'hui va receler d'autres inconnues, à commencer les indices d'activité PMI 'flash' pour l'Europe.



'Si la dynamique reste contrastée entre un secteur manufacturier en contraction et celui des services plutôt résilient, nous anticipons une reprise de l'économie de la zone euro favorisée par la détente des conditions de financement', expliquent les équipes de Neuflize OBC.





