Devises: Dollar plus ferme, efface 50% pertes semaine passée

(CercleFinance.com) - Le Dollar se raffermit ce lundi : il reprend 0,3% face à l'Euro (en recul vers 1,1045), +0,2% face à la Livre, +0,4% face au Yen (142,85) et surtout 0,6% face à un Franc suisse un peu affaibli (-0,15% face à l'Euro vers 0,9375).



Le Dollar-Index s'adjuge +0,3% vers 101,50 (50% des modestes pertes de la semaine précédente effacées) dans l'attente du débat télévisé entre Kamala Harris et Donald Trump en vue de l'élection présidentielle du 5 novembre aux Etats-Unis qui se déroulera demain soir (en pleine nuit pour les européens).



Si l'écart dans les intentions de vote s'est récemment accentuée en faveur de la candidate démocrate (selon les médias démocrates, très majoritaires aux Etats Unis, les quelques médias 'conservateurs' produisent des chiffres inverses), il est probable que beaucoup d'électeurs s'appuieront ce débat pour effectuer leur choix.





Côté chiffres, rien à signaler avec la publication d'un chiffre mineur aux Etats Unis : les stocks des entreprises américaines ont légèrement rebondi en juillet (+0,2%) après être restées stables au mois de juin, montrent des données publiées lundi par le Département du Commerce: le consensus des économistes visait 0,3%, après une parfaite stabilité le mois précédent.



La statistique a été principalement portée par la hausse de 1% des stocks d'automobiles tandis que les stocks d'équipements informatiques ont augmenté de 1,4%.



Les ventes des entreprises ont quant à elles progressé de 1,1% en juillet, ce qui signifie qu'au rythme actuel il leur faut 1,35 mois pour écouler leurs stocks contre 1,38 mois en juillet 2023.



Les intervenants vont maintenant guetter les chiffres de l'inflation américaine mercredi, le consensus table sur un CPI à 0,2% sur un mois en août, ce qui ramènerait sa progression à 2,6% sur un an.



L'indice 'core' CPI, le plus suivi par la Fed, devrait quant à lui se maintenir à 3,2% en rythme annuel, comme au mois de juillet.



En ce qui concerne l'Euro, pas de gros suspens en vue cette semaine : les cambistes s'attendent à ce que la BCE réduise ce jeudi son taux de dépôt de 25 points de base pour le ramener de 3,75% à 3,50%, tout en révisant à la baisse ses perspectives en matière de de croissance d'inflation.

La question qui pourrait animer la conférence de Christine Lagarde est la suivante : la BCE a t'elle l'intension de réduire ses taux par deux ou trois fois cette année (la 2ème fois, ce sera ce jeudi).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.