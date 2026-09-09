Devises : Dollar figé, les métaux précieux grimpent avec WTI à 96 USD

Pour la seconde séance consécutive, le "$-Index" apparaît totalement figé vers 98,80 : c'est le fruit d'écarts minimes et symétriques tels que la hausse de 0,1% de l'Euro et de la Livre face au billet, lequel gagne 0,15% face au Dollar canadien et reste "flat" face au Franc suisse. Le Yen s'impose de nouveau comme la devise la plus vigoureuse avec 0,25% face au Dollar à 153,5 (et même 152,95 au plus haut), sa meilleure marque depuis la mi-février, en route pour les 152,5/USD.

Les grands gagnants de cette journée ne figurent pas sur le FOREX mais jouent un rôle monétaire indéniable, illustrant le phénomène de "debasement trade" (ou fuite devant la perte de pouvoir d'achat des monnaies fiduciaires) : l'Or prend 1,2% à 4 400 USD, l'argent 3,5% à 67,5 USD/Oz.

Les métaux précieux ont accéléré à la hausse en fin d'après-midi, avec l'annonce de nouvelles frappes de rétorsion iraniennes : Téhéran affirme avoir touché 10 navires occidentaux après que Trump a ordonné de couler 5 3 pétroliers iraniens, puis tiré des missiles en direction des bases US en Jordanie.

Cette escalade avait laissé les marchés relativement indifférents la veille, il semble qu'une prise de conscience se manifeste : pour ne rien arranger, les rebelles Houthis affirment avoir frappé des installations saoudiennes (raffineries) situées au bord de la Mer Rouge.

La tension géopolitique est donc à son comble en cette veille de réunion de la BCE : hausse de 25Pts attendue à 99% face aux pressions inflationnistes.

Les inquiétudes quant à une inflation plus persistante qu'anticipée vont compliquer la tâche de la Fed, prise entre son rôle de préservation de la valeur du Dollar (contrôle de la stabilité des prix) et les injonctions de Trump à baisser les taux, en pleine flambée des prix énergétiques, avec très peu de signes précurseurs de récession (le dernier argument pour maintenir le statu quo lors du FOMC de mercredi prochain).

Sur le front macroéconomique, les investisseurs prendront connaissance demain des inscriptions hebdomadaires au chômage, des prix à la production, des reventes de logements existants et des stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis.

Le principal rendez-vous de la semaine interviendra vendredi à 14h30 avec la publication de l'indice des prix à la consommation (CPI) d'août. Le consensus table sur une hausse de 0,4% sur un mois et de 3,4% sur un an.

Hors alimentation et énergie, les prix sont attendus en progression de 0,2% sur un mois et de 2,4% sur un an.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan sera également publié lors de la dernière séance de cette semaine : avec un gallon de diesel à plus de 8 USD en Californie, une hausse de 50% du "sans plomb" en 12 mois au Texas, il faut s'attendre à des attentes médiocres de la part des ménages les moins favorisés.