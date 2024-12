Devises : décision BCE sans impact, le Franc suisse décroche information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 19:53









(CercleFinance.com) - Le décision -largement anticipée- de la BCE de réduire ses taux n'était pas un 'market mover' pour les cambistes... en revanche, les commentaires de Christine Lagarde étaient très attendus.



Mais la réunion de la BCE et la conférence de presse qui a suivi ont constitué un 'non-événement'.

C'est pourquoi la parité Euro/Dollar a peu fluctué : -0,1% vers 1,0485, après tout de même un test du plancher crucial des 1,0465.



Le '$-Index' grappille symétriquement +0,1% vers 106,80 et ce faible écart masque des divergences profondes au sein des devises de réserve : le Franc suisse dévisse de -0,7% face au $ et de -0,6% face à l'Euro... tandis que la Livre lâche de son côté -0,5% vers 1,2680.

Le Yen en revanche finit inchangé et le Yuan s'effrite de -0,1% face au $.



Le communiqué de la BCE ne contenait pas d'indications économiques susceptibles de surprendre le marché : l'abaissement des prévisions de croissance du PIB de l'UE en 2025 (à +0,7%) était attendue car il n'échappe à personne que la conjoncture économique et politique est problématique en Allemagne et France.



La BCE estime que si la croissance au 3ème trimestre a atteint +0,4% grâce au tourisme (effet jeux olympiques), elle a nettement ralenti au début de l'automne (baisse de la production industrielle, baisse des offres d'emplois).

Christine Lagarde convient que 'la croissance perd de l'élan' au 4ème trimestre, et elle ajoute que 'les marges des entreprises se dégradent' : il va falloir attendre 2026 pour voir la croissance réaccélérer à + 1,4% puis 1,3% en 2027.



L'inflation est anticipée à +2,3% en 2025 (après +2,4% en 2024) et +1,9% en 2026 et 2027 (les prix demeurant un élevés avec la hausse des salaires observée dans la zone.



La FED devrait imiter la BCE mercredi prochain avec un assouplissement monétaire de 25 points de base de ses taux directeurs, un scénario attendu par 85% des investisseurs.



En dehors des annonces de la BCE, les investisseurs ont découvert les chiffres des prix à la production et des inscriptions aux allocations chômage aux Etats Unis.

Le Département du Travail fait savoir que les prix à la production aux Etats-Unis ont progressé de 0,4% en novembre par rapport au mois précédent, et de 0,1% en excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux.

Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs américains a accéléré le mois dernier par rapport à celle du mois d'octobre de 0,4 point à 3% en données brutes, mais s'est maintenue à 3,5% hors alimentation, énergie et services commerciaux.



Le Département du Travail annonce avoir enregistré 242.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 2 décembre, un chiffre en hausse de 17.000 par rapport à la semaine précédente.

La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 224.250 en augmentation de 5750 par rapport à celle de la semaine précédente.





