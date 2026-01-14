Devises : calme généralisé mais rebond du Yen, envolée du 'silver'
Le Département d'état US appelle d'ailleurs les ressortissants américains à quitter ce pays, ainsi que ceux résidant sur des bases militaires US au Qatar.... qui pourraient être touchées par des frappes de Téhéran.
Plutôt que du Dollar, les détenteurs de capitaux en recherche de sécurité continuent de privilégier les métaux précieux (l'argent vient de battre un nouveau record à 92,1$/Oz vers 14H, l'or vient de tutoyer les 4.640$) et la journée s'achève sur une quasi stagnation de l'Euro vers 1,1645/$ ( 0,02%), la Livre se montre tout aussi stable ( 0,05%), de même que le $ canadien ( 0,05%) ou le Yuan ( 0,05% à 6.9730).
Le Franc suisse se montre un peu plus ferme avec 0,15% à 0,8000$ et le Yen se reprend plus nettement avec 0,45% vers 158,40 (après une incursion sous 159 la veille).
La Première Ministre japonaise Sanae Takaïchi, a confirmé son intention de convoquer des législatives anticipées alors qu'elle est au plus haut dans les sondages et que les marchés plébiscitent sa politique de relance en mode "Abenomics" sous stéroïdes.
Le Nikkei gagne déjà 8% depuis le 1er janvier, enchaine records sur records et effectue sa meilleure entame d'année calendaire au 21ème siècle (l'année fiscale débutant fin mars/début avril).
Les "chiffres US du jour" n'ont eu que peu d'impact sur le FOREX les ventes au détail ont en effet augmenté de 0,6% en novembre aux Etats-Unis, contre un consensus de 0,5%, après une baisse de 0,1% (révisée de 0%) en octobre.
Les chiffres de l'inflation sont conformes aux attentes mais il n'y a pas de hausse des anticipations de réduction ultérieure : le Département du Travail fait savoir que les prix à la production aux Etats-Unis se sont accrus de 0,2% en novembre 2025 par rapport au mois précédent ( 3% en rythme annuel contre 2,8% en octobre), en données brutes comme en données "core (excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux), soit 3,5% en rythme annuel.
L'administration américaine précise que cette légère augmentation des prix producteurs totaux d'un mois sur l'autre peut être attribuée à un bond de 0,9% des prix des biens, tandis que ceux des services sont restés stables.
La surprise du jour provient de l'accélération des ventes de maisons en décembre en données CVS, soit 5,1% à 3,95 millions d'unites en rythme annuel : c'est le total le plus élevé depuis près de trois ans (il frôle la barre des 4 millions), et les gains ont été généralisés au plan géographique", souligne Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR, qui précise que le prix médian des maisons a augmenté de 0,4% sur un an, à 405 400 dollars.
Par ailleurs, le stock total de logements prêts à la vente a chuté de 18,1%, à 1,18 million, représentant 3,3 mois d'offre au rythme d'écoulement actuel.
