Devises : actualité abondante, écarts de change minimalistes information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 20:05









(CercleFinance.com) - Toute petite journée sur le FOREX, malgré une actualité très dense (économique et politique) et les parités ont largement stagné ce lundi (le '$-Index' abandonne les 0,1% gagnés vendredi, à 106,90), notamment l'Euro-Dollar avec seulement -0,05% pour la monnaie unique à 1,0515, malgré la dégradation de la note de la France par Moody's.

C'est un quasi non-événement pour les marchés, avec une variation infinitésimale de la parité E/$ (l'euro s'effrite de -0,05% vers 1,0515) alors que le 'spread' OAT/Bund ne s'élargit que de +1Pt à 79,5.



Si le contexte politique semble incertain en France, il l'est tout autant en Allemagne puisque le chancelier Scholz a -sans grande surprise- subi un vote de défiance qui entraine de facto des élections législatives anticipées (mais ce n'est une surprise pour personne).

Il y avait également un grand nombre de 'stats' à l'agenda ce lundi concernant les indicateurs anticipés d'activité (les 'PMI') : ils n'ont manifestement pas constitué des 'market movers', bien qu'ils permettent de saisir l'ampleur du contraste conjoncturel entre l'Europe et les Etats Unis.



Les cambiste ne semblent avoir aucun doute sur la décision de la FED (baisse de -25Pts anticipée à 90%) pour sa dernière réunion de politique monétaire avant le changement de Président (investiture de Trump le 20 janvier prochain).

Ils suivront surtout les commentaires que fera son président Jerome Powell, en conférence de presse, sur le rythme des baisses à venir.



La Fed doit faire face à une croissance toujours solide aux Etats-Unis ainsi qu'à un petit réveil de l'inflation: elle se montrera surement prudente sur les baisses à venir.



Les 'stats' US demeurent robustes avec un 'boom' du secteur des services, à en croire les résultats préliminaires de l'enquête PMI de S&P Global publiés ce lundi.



L'indice 'flash' composite mesurant l'activité dans les services et l'industrie est ainsi ressorti à 56,6 ce mois-ci, contre 54,9 en novembre, établissant un plus haut de presque trois ans.



Celui mesurant le secteur manufacturier s'est quant à lui replié à 48,3, après 49,7 le mois dernier.



L'agenda économique était également très dense en Europe avec la parution dès ce matin, des indices d'activité PMI préliminaires, avant les conclusions de la réunion de la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi.



L'indice PMI 'flash' composite publié par HCOB et qui mesure l'activité globale dans l'Hexagone s'est redressé à 46,7 ce mois-ci, contre 45,9 en novembre, mais il reste encore à un niveau inférieur à la barre des 50 points témoignant d'une décroissance de l'activité.





