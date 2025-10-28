Devises: 5ème séance de calme plat sur le '$-Index'
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 23:59
Le $ finit inchangé face à l'Euro vers 1,1650, il gagne en revanche 0,5% face à la Livre, +0,35% face au yen.
Pourtant, les détails d'un accord commercial sino-américain ne sont pas connus à 48H de leur éventuelle validation (rencontre Trump/Xi-Jinping à Seoul jeudi).
En ce qui concerne la FED qui a entamé son FOMC ce mardi en revanche, les jeux semblent faits : les économistes estiment que la statistique des prix à la consommation marque une meilleure maîtrise des prix propre à encourager l'institution à poursuivre son cycle d'assouplissement monétaire.
D'après l'outil FedWatch du CME, les traders des futures de taux courts évaluent à 95% la probabilité que la Fed réduise encore son taux d'intervention au mois de décembre : les jeux semblent faits d'ici la fin de l'année... mais le cycle de baisse de taux se poursuivra t'il en 2026 ?
La stabilité du compartiment obligataire US, des Bund allemand littéralement figés vers 2,618%, ainsi que l'OAT de même échéance à 3,418%, de même les BTP italiens à 3,492% peuvent expliquer l'absence de mouvement sur les changes ce mardi... mais cela dure depuis mercredi dernier.
Enfin, L'or a fait une brève incursion sous les 3.900$ avant de limiter son repli à -1,5% vers 3.940$.
