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Déversement de pétrole brut à la raffinerie Chevron de Pasadena, pas d'impact hors site
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 17:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un déversement de pétrole brut a été signalé à la raffinerie Chevron de Pasadena (118 750 barils par jour) au Texas, selon une alerte communautaire.

L'avis indique que le déversement s'est produit dans le parc de stockage de Red Bluff et qu'aucun impact sur la communauté ou à l'extérieur du site n'a été observé. Une surveillance accrue de la zone est en cours de déploiement.

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