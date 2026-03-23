Deuxième journée mouvementée pour Vincorion à la Bourse de Francfort
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 17:22
La journée avait bien débuté pour Vincorion à la Bourse de Francfort avec un cours de bourse titillant les 19 euros, bien au-delà de son cours d'introduction de 17 euros.
Sauf qu'à mi-séance, le message de Donald Trump annonçant une possible fin des hostilités en Iran a rebattu les cartes : le titre recule désormais de 5,6%, autour de 17,6 EUR.
Spécialisé dans les systèmes d'alimentation électrique et de mécatronique pour les plateformes militaires (chars, aéronautique), le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 240 MEUR en 2025, plus que doublé en trois ans.
Le carnet de commandes atteint environ 1,1 MdEUR, majoritairement tiré par la demande allemande.
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