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Deuxième journée mouvementée pour Vincorion à la Bourse de Francfort
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 17:22

Le groupe allemand de défense fait face à une actualité chargée pour sa 2e journée de cotation. Après un gain de 10% vendredi pour son entrée sur le marché, le titre cède 5,8% aujourd'hui.

La journée avait bien débuté pour Vincorion à la Bourse de Francfort avec un cours de bourse titillant les 19 euros, bien au-delà de son cours d'introduction de 17 euros.

Sauf qu'à mi-séance, le message de Donald Trump annonçant une possible fin des hostilités en Iran a rebattu les cartes : le titre recule désormais de 5,6%, autour de 17,6 EUR.

Spécialisé dans les systèmes d'alimentation électrique et de mécatronique pour les plateformes militaires (chars, aéronautique), le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 240 MEUR en 2025, plus que doublé en trois ans.

Le carnet de commandes atteint environ 1,1 MdEUR, majoritairement tiré par la demande allemande.

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