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Deuxième contrat en deux jours pour Alstom
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 08:55

Alstom a été choisi en Europe pour un contrat de signalisation.

Dans un bref communiqué de presse, Alstom a annoncé avoir remporté un nouveau contrat de signalisation au sein de la région Europe pour un montant d'environ 295 millions d'euros. Le spécialiste de la mobilité intelligente et durable comptabilisera cette commande sur son quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2025/2026.

La veille déjà, le groupe avait obtenu une prolongation de cinq ans de son contrat d'exploitation et de maintenance du système de transport automatisé Innovia de l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta, aux Etats-Unis. La valeur de cet accord est d'environ 140 MEUR, et prolonge un partenariat qui remonte au lancement du système de navettes de l'aéroport en 1980.

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